La U es de Primera, y de Primera no se va

Universidad de Chile estuvo todo el partido contra Unión La Calera entre la vida y la muerte. Empatar le mantuvo en promoción y del gol de Pedro Sánchez (47') miró el campeonato desde el descenso directo durante 46', desde donde logró salir gracias a los esfuerzos de última hora para sacudirse también del tanto de Sebastián Sáez a quince del cierre. Las lágrimas de emoción en toda la delegación viajera a Rancagua protagonizaron en un grupo que necesitaba salir del ahogo y vio la luz.

ASÍ TERMINÓ LA TABLA DEL DESCENSO 2021

ESTO ES LA U CTM!!!!!!!!!!!! — Universidad de Chile (@udechile) December 5, 2021

Ramón Arias estableció una pequeña dosis de ilusión, pues Huachipato -el caído- goleaba a Melipilla y no daba espacio a nada más que una remontada épica de los azules en la sexta región para propiciar la salvación. "Yo no tengo muchas ganas de festejar. El público es impresionante, hace 12 que no ganábamos y siempre estaba ahí", tiró Joaquín Larrivey a la transmisión oficial. "Fue un partido frustrante, de mierda, la pelota no entraba, se nos dio al final", leyó sincero Gonzalo Espinoza, que sentenció que "puede ser mi último partido, es lo que pienso por cómo se han dado las negociaciones y ningún acercamiento, y que sea con un triunfo es lindo".

El resumen de U. de Chile 3-2 U. La Calera

Sí: Cachila descontó al aprovechar un rebote, pero la U seguía perdiendo la categoría. Entre el aliento de sus jóvenes suplentes, la veintena de tiros y el empuje de buscarlo a Alexis Martín Arias eludió la B primero y luego el playout de promoción con dos cesiones de Galani y remates con el alma de Arias y Junior Fernandes, que en su último balón del año premió a la institución que ama con el oxígeno suficiente.

Según Relojito Romero era el más importante en la historia del club. Y lo ganó. Después de tres años peleando en la zona más baja, ya aguarda por un futuro que debe ser mejor. El pozo sí tenía fondo y Universidad de Chile no alcanzó a tocarlo.