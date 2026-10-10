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Hussein Hamdy
Traducido por

La tropa de Arteta da la vuelta a la tortilla: emocionante victoria del Arsenal sobre el Leeds United

Arsenal
Leeds
Premier League
Inglaterra

Arsenal nunca se rinde

El Arsenal logró una emocionante victoria por 2-1 ante el Leeds United este sábado, en la sexta jornada de la Premier League inglesa.

El Leeds United se adelantó en el minuto 55 mediante un centro raso desde la banda izquierda enviado por Jubril Gudmundsson, con el balón pasando por delante de la defensa para llegar a James Justin, que remató a portería vacía sin su guardameta.

El Arsenal igualó el marcador en el minuto 62 gracias a un pase de cabeza desde dentro del área de Ben White a Riccardo Calafiori, que no tuvo dificultad para alojar el balón en la red.

El Arsenal añadió el gol de la victoria en el minuto 70 tras varios pases entre los pies de los jugadores del conjunto londinense que terminaron con un pase de tacón de Declan Rice a Bruno Guimarães, que remató un disparo raso y potente que pasó por la derecha del portero del Leeds hasta el interior de la red.

Con este resultado, el Arsenal ascendió provisionalmente al liderato de la clasificación con 15 puntos, empatado con el Manchester City, mientras que el Leeds United se mantuvo en la quinta posición con 9 puntos.


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