La tristeza de Scaloni: "En ningún momento nos dijeron que no podían jugar el partido"

Minutos después de la bochornosa suspensión del Brasil - Argentina, el DT de la Albiceleste se lamentó por lo ocurrido y defendió al plantel.

Bochorno, papelón, escándalo. Cualquier adjetivo para intentar calificar lo ocurrido en el duelo que debían disputar Brasil y Argentina por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no alcanza para definirlo. Apenas hubo cinco minutos de juego hasta que, desde la Agencia de Sanidad de San Pablo, ingresaron al campo de juego para intentar llevarse a los futbolistas de la Albiceleste que juegan en equipos de Inglaterra.

Minutos después de todo lo ocurrido y a la espera de poder dejar la Arena Corinthians, Lionel Scaloni habló en TyC Sports y dejó claro que "me pone muy triste. No busco ningún culpable, estoy muy triste por lo que acaba de suceder, no era el momento para hacerlo", para añadir que "esto tenía que ser una fiesta para todos y termina en esto, sinceramente no sabría con qué palabra expresarme, en este caso como entrenador tengo que defender a mis jugadores".

Y manifestó que "si entra gente diciendo que los quieren deportar no hay ninguna chance, en ningún momento nos dijeron que no podían jugar el partido", completando que "vengo a explicar lo sucedido, somos los damnificados: queríamos jugar, los jugadores de Brasil también, el espectáculo estaba para jugar".

Por su parte, Claudio Tapia expresó que "acá no se puede hablar de mentira ni nada. Hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan los partidos de las fechas FIFA, se juegan todos los torneos sudamericanos, las autoridades de los 10 países aprobaron el protocolo", para detallar que "nosotros lo venimos cumpliendo, hasta en los chárter que nosotros utilizamos para traerlos, también lo hacemos por respeto a los clubes en donde juegan y luego deben volver"

"Es una imagen muy mala, cuatro personas ingresando sin barbijo, querían notificar algo que no sabemos qué es, CONMEBOL solicitó que nos fuéramos al vestuario, está en el reglamento que si un factor externo interrumpe el partido se suspende", finalizó el presidente de AFA, para luego confirmar que se busca adelantar el regreso a Argentina, previsto para después del malogrado encuentro.