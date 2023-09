La tristeza de no tener '10': el Barcelona deja libre el mítico dorsal por primera vez en 28 años

El Barça deja libre un dorsal que en las últimas décadas usaron Giovanni, Litmanen, Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho, Messi...

El Barcelona no jugará en el Camp Nou esta temporada, sino en Montjuic. Pero no es ese el único suceso extraño que se vivirá en Can Barça en la campaña 2023-24. Habrá otro incluso más triste para los melancólicos. Además del cambio de casa, el conjunto azulgrana verá cómo ningún futbolista de la plantilla lucirá el mítico dorsal '10' en la espalda.

Cuatro días después de que se cerrara el mercado de fichajes en España, y hechas las últimas inscripciones, el Barcelona ha dado a conocer los dorsales de la temporada, siendo novedoso que el primer equipo se queda sin '10' por primera vez en 28 años. Y es que no ocurría desde 1995.

El '10' es un dorsal emblemático en casi todos los equipos, y en el Barcelona no es la excepción. Un número que han llevado jugadores históricos como Giovanni, Litmanen, Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho o Messi, y que en última instancia ha utilizado Ansu Fati, ahora cedido al Brighton. Otros números que tampoco tendrán dueño esta temporada son el '19' y el '24', que la temporada pasada correspondían a Franck Kessie y Eric García.

Cambios en 12 dorsales

Hasta 10 jugadores estrenan número en la espalda. tal y como publica el Barcelona este martes en su página web oficial. Los que han decidido mantenerlo son: Ter Stegen (1), Ronald Araujo (4), Pedri (8), Lewandowski (9), Christensen (15), Marcos Alonso (17), Sergi Roberto (20), Frenkie De Jong (21) y Kounde (23).

Evidentemente, quienes estrenan dorsal son los nuevos fichajes. Joao Cancelo ha escogido el número más bajo (2), Iñigo Martínez ha heredado el mítico 5 de Busquets y Oriol Romeu tomó el 18 de Jordi Alba. Joao Félix ha escogido el 14 y Gundogan, el 22.

Alejandro Balde ha cogido el 3 después de 15 años en posesión de Gerard Piqué. Ferran Torres ha elegido el 7 y Raphinha ha heredado el 11 al quedarse libre. Gavi, por fin, se ha adjudicado definitivamente el 6, y por último, Iñaki Peña ha cogido el 13.