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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

La tripleta "fulminante" del PSG devuelve al Manchester City a una amarga pesadilla en la Champions

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Inglaterra
Francia

Huracán francés en el estadio del City

El Paris Saint-Germain cerró la primera mitad de su partido ante el Manchester City, su anfitrión, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, con una ventaja de tres goles a cero.

Los tres tantos del Paris los anotaron Désiré Doué (min. 13), Ousmane Dembélé (min. 15) y Vitinha (min. 32).

Ese resultado supuso un enorme golpe para la afición del Manchester City, que había manifestado su apoyo al club en el partido de hoy, tras la crisis por su condena por infringir las normas financieras de la Premier League.

Según la cadena "Stats Foot", el Paris Saint-Germain es el segundo equipo más rápido en ponerse por delante por 3 goles de diferencia ante el Manchester City en la Champions League (32 minutos), solo detrás del Liverpool en el estadio "Anfield" el 4 de abril de 2018 (a los 31 minutos).

Aquel encuentro correspondía a la ida de los cuartos de final de la Champions League, y el Liverpool ganó entonces por tres goles a cero, antes de vencer también en la vuelta por 2-1.

 Por su parte, la cadena "Opta" señaló: "El Manchester City se va al descanso con tres goles de desventaja en un partido como local, algo que no ocurría desde enero de 2012 (en un partido de la FA Cup contra el Manchester United)".


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