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«La trampa»... El City acorrala al Barcelona y lo enfrenta a una «gran crisis»

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¿Qué hará Deco?

El Barcelona tiene un dilema con la renovación de Ferran Torres, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2027. Una cláusula obliga al club a pagar 8 millones de euros al Manchester City si extiende el contrato del jugador.

Según Mundo Deportivo, el City impuso esa cláusula en diciembre de 2021 y Mateu Alemany, entonces responsable de fichajes del Barça, la aceptó.

Además, el París Saint-Germain sigue interesado en fichar al exvalencianista, y fuentes francesas aseguran que hay buen entendimiento entre ambas partes, aunque aún no haya acuerdo preliminar.

A su llegada a Dallas este domingo, el presidente del Barcelona, Juan Laporta, declaró: «He oído algo sobre el interés del PSG, pero no tenemos confirmación; es jugador del Barcelona», y añadió que el futbolista no ha comunicado nada al club sobre su futuro.

Pese a las complicaciones económicas, el Barcelona cuenta con él para la próxima temporada y quiere renovarle sin subirle el salario, ya de por sí elevado desde 2021.

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Pagar esos 8 millones al City, además del aumento salarial del jugador, resulta costoso para las frágiles arcas del club.

La directiva aguardará a que termine su participación con España en el Mundial 2026 para negociar su futuro y evitar que otros clubes se acerquen cuando quede un año de contrato.

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