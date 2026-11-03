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El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, cree que su equipo puede aprovechar las debilidades de un Inter castigado por las bajas en el duelo de Champions League del martes en De Kuip. Van Bronckhorst se mostró plenamente convencido de la capacidad de su plantilla para superar la defensa de un rival de élite.

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El Feyenoord se prepara para recibir al Inter tras una racha europea de partidos con muchos goles

El Feyenoord recibe al Inter en De Kuip el martes por la noche con el objetivo de lograr otra gran victoria en la Champions League. El equipo de Gio van Bronckhorst ha cosechado resultados tan entretenidos como imprevisibles en Europa, entre ellos una victoria por 3-2 en casa ante el Como después de una dura derrota frente al Barcelona.

El conjunto neerlandés llega al encuentro sin haber ganado ninguno de sus tres últimos partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, Van Bronckhorst confía en que jugar en casa dé un impulso a sus jugadores.

Van Bronckhorst analiza los puntos fuertes y débiles del Inter

En la previa del choque, Van Bronckhorst reconoció la trayectoria del Inter, pero señaló posibles oportunidades tácticas. «Puede que estén algo castigados, pero siguen teniendo mucha calidad y experiencia. Saben exactamente cómo jugar en cada fase», explicó Van Bronckhorst.

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«No les da miedo defender en bloque bajo y después salir a la contra. Tienen muchos jugadores fiables con el balón, dos buenos delanteros... Es un equipo muy completo».

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«Todos los equipos tienen puntos débiles. Algunos no tantos, pero mañana tendremos oportunidades», añadió el entrenador del Feyenoord.

Read destaca la transformación desde el anterior enfrentamiento con el Inter

El defensa del Feyenoord Givairo Read señaló que el partido del martes se parecerá poco a la eliminatoria de octavos de final que disputaron en 2025. «Fue una gran experiencia... Pero lo pasamos mal», recordó Read. «Aquel fue un partido completamente distinto. Entonces también teníamos un equipo completamente diferente. Solo Hadj Moussa y yo estábamos allí».

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Van Bronckhorst reafirmó la confianza de la plantilla: «Especialmente en casa, salimos a ganar todos los partidos».

«Todavía se perciben la energía y la confianza. Lo veo en los entrenamientos y espero verlo también mañana», afirmó.

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De Kuip se prepara para una noche europea de mucho en juego

El Feyenoord quiere aprovechar el empuje de su afición para conseguir tres valiosos puntos en la fase de grupos de la Champions League.

Van Bronckhorst espera que su equipo mantenga la paciencia al atacar ante bloques defensivos bajos.

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El partido comenzará el martes por la noche en De Kuip.