La tormenta del parón internacional golpea al Barcelona: una decisión extraña y una lesión desatan la ira de Flick

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No cabe duda de que el actual parón internacional no ha sido nada cómodo para el FC Barcelona. Mientras el director técnico Hansi Flick esperaba aprovechar este periodo para dar descanso a algunos de sus jugadores titulares antes de afrontar el cargado final de año, el entrenador alemán se enfrenta ahora a dos nuevos problemas.

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Según el sitio web "Foot Mercato", el primero tiene que ver con Frenkie de Jong, quien, tras regresar de un largo periodo de ausencia por su lesión de rodilla durante el Mundial, se vio obligado a abandonar la concentración de la selección nacional.

Y aunque el seleccionador de los Países Bajos, Xavi Hernández, solo mencionó dolores de espalda después de la victoria ante Grecia, la federación neerlandesa anunció finalmente que su jugador no viajaría a Berlín para enfrentarse a Alemania el lunes. Según el diario "As", el jugador del Barcelona sufre en realidad dolores en el muslo.

En el Barcelona reina un ambiente de incertidumbre, ya que, según el diario "Sport", Frenkie de Jong se someterá el próximo lunes a un reconocimiento médico por parte del cuerpo médico del club catalán, que decidirá si son necesarias más pruebas.

De Jong se perderá el partido ante el Villarreal

Una cosa es segura hasta ahora: el jugador neerlandés descansará esta semana, y es casi imposible que participe en el partido del equipo contra el Villarreal en el Camp Nou.

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La naturaleza de su lesión, en una zona muy delicada, lleva al Barcelona a extremar la cautela. Sobre todo porque el exjugador del Ajax acaba de regresar de su lesión, y es evidente que Hansi Flick no quiere arriesgar a su centrocampista.

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Pero este no es el único problema que genera preocupación en los pasillos del club catalán.

El Barcelona no entiende la decisión de Brasil

Mientras tanto, la situación de Raphinha provoca cierta tensión en Cataluña. Tras ser expulsado durante la derrota de Brasil por 2-3 ante Japón, junto a Carlo Ancelotti, por sus intensas protestas por el último gol japonés, el delantero del Barcelona es sancionado con la suspensión automática para el segundo partido amistoso de la selección brasileña contra Singapur el martes.

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Es lógico que el Barcelona esperara que su jugador regresara antes para poder prepararse de la mejor manera posible para la reanudación de los partidos. Pero la Confederación Brasileña de Fútbol decidió lo contrario.

Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las selecciones nacionales masculinas de Brasil, explicó: "Raphinha se quedará. En principio, se quedará con nosotros... Su marcha no tiene sentido, es uno de nuestros líderes".

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Por lo tanto, el capitán del Barcelona tendrá que esperar hasta el martes antes de regresar a Cataluña, pese a que no podrá disputar el partido.

Aunque el Barcelona no quiere entrar en conflicto con la Confederación Brasileña de Fútbol, esta decisión no se entiende internamente, según informó el diario "Sport". Sobre todo porque la federación brasileña solía permitir en el pasado que los jugadores sancionados participaran durante los parones internacionales.

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Más allá de esta extrañeza, esta decisión tiene importantes consecuencias deportivas para el Barcelona. Raphinha se verá obligado a soportar un vuelo de casi doce horas, además de una diferencia horaria de hasta siete horas, antes de reunirse con sus compañeros, en un momento en el que a los hombres de Hansi Flick les espera una semana llena de desafíos.

Tras recibir al Villarreal el próximo domingo, el equipo catalán viajará a Bakú, capital de Azerbaiyán, para enfrentarse al Sabah en la Liga de Campeones de Europa.

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Otro viaje de más de cinco horas de vuelo para el jugador brasileño, que habría podido aprovechar unos valiosos días de descanso y preparación.