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La tormenta de ira china sigue golpeando a Kylian: un castigo inmediato expulsa a Mbappé del mundo virtual

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"El respeto debe estar siempre presente"

Continúan las airadas reacciones en China contra Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, que ha desatado una gran crisis con un comentario sarcástico.  

Un vídeo difundido en el que aparece Mbappé bromeando sobre el fallecido líder chino Mao Zedong ha provocado una amplia oleada de indignación en China, entre acusaciones de haber ofendido los sentimientos nacionales y de haber sobrepasado los límites aceptables en el trato a los símbolos históricos.

Según el sitio "Foot Mercato", el videojuego de fútbol FC ONLINE anunció la eliminación del contenido relacionado con Kylian Mbappé, a raíz de la polémica que generaron sus declaraciones sobre China.

 En un comunicado publicado en su cuenta oficial en la aplicación WeChat, el juego señaló que "ha tomado de inmediato medidas para eliminar el contenido relacionado con el jugador de los distintos canales externos", con una enérgica condena a cualquier declaración o comportamiento que pudiera ofender los sentimientos del pueblo chino.

Este paso constituye otra consecuencia de este asunto, que ya afecta también al mundo de los videojuegos.

El comunicado precisó que se lanzará una actualización para aplicar estos cambios, aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha concreta para ello.

Asimismo, el videojuego PES anunció la adopción de medidas disciplinarias contra Kylian Mbappé a raíz de la polémica que generaron sus declaraciones sobre China.

En un comunicado, las versiones chinas de PES, es decir, PES Online y PES Mobile, anunciaron la suspensión de todas las formas de promoción del jugador, tanto dentro como fuera del juego, además de la eliminación de los personajes y las cartas vinculadas a él.

 La empresa condenó con firmeza las declaraciones que pudieran ofender los sentimientos del pueblo chino.

 El comunicado señaló: "El deporte trasciende las fronteras nacionales, pero el respeto debe estar siempre presente".

La empresa añadió que podrían adoptarse más medidas más adelante.

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