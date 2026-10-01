Las repercusiones de la crisis que estalló entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús se extendieron a las cuentas de la selección de Portugal en las redes sociales, después de que el número de seguidores de la cuenta oficial del equipo en Instagram cayera en miles de seguidores en pocas horas.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca la noche de ayer miércoles, tras la crisis que se desató a raíz de las declaraciones de Jesús, por lo que los ecos del conflicto se trasladaron rápidamente al mundo digital.

La cuenta de la selección de Portugal en Instagram perdió más de 400.000 seguidores en menos de 24 horas desde el estallido de la crisis.

Anoche, coincidiendo con el estallido de la crisis, la cuenta oficial del equipo contaba con unos 24.942.000 seguidores, según el diario portugués A Bola, antes de que la cifra descendiera esta tarde hasta unos 24.500.000.

Entre los comentarios que circularon por las redes sociales, según A Bola, figuraban: "No seguíamos a Portugal, seguíamos a Cristiano Ronaldo" y "Ahora ya no tengo que fingir que amo a Portugal gracias a Cristiano. Era el único buen jugador de esta selección".

La hermana de Ronaldo reacciona

Estas cifras no pasaron desapercibidas para Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, que se encargó de compartir los datos de la caída del número de seguidores de la cuenta de la selección a través de la función "Historias" en su cuenta de Instagram.

Elma acompañó las publicaciones con comentarios que llevaban mensajes claros, al escribir: "La traición es un plato que se sirve frío... Aquí se hace y aquí se paga. El camino hacia adelante", o, en sentido coloquial, "quien a hierro mata, a hierro muere".

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Y en otra publicación, dijo: "Aquí estamos, el mundo da muchas vueltas".

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Por su parte, Cristiano Ronaldo sigue encabezando la lista de las personalidades con más seguidores en Instagram, con un total de 679 millones de seguidores.

No obstante, la propia cuenta de la estrella portuguesa registró una caída de más de 500.000 seguidores en los últimos 15 días, coincidiendo con los recientes acontecimientos que han rodeado su futuro con la selección de Portugal.