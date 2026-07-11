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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La tercera víctima está al caer... La selección española, la pesadilla de los seleccionadores del Mundial

Francia vs España
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R. Garcia
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Bélgica

«El Matador» no conoce la piedad en el Mundial

La selección española estuvo a punto de provocar la destitución del tercer seleccionador de su país tras vencerla en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de Bélgica quedó eliminada en cuartos de final tras perder 1-2 ante España el viernes en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Horas después, elportal francés «Foot Mercato» informó que el seleccionador Rudi García podría dejar su cargo tras el torneo, pese a haber cumplido los objetivos.

Al asumir el cargo en enero de 2025, la Federación Belga le pidió mantener a la selección en la primera división de la Liga de Naciones y clasificarla para los cuartos de final del Mundial.

Pese a lograrlo, su contrato vence tras el torneo y la Federación Belga aún no ha movido ficha para renovarlo.

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Según Foot Mercato, el propio García no estaría muy interesado en prolongar su estancia, tras algunos desencuentros con el cuerpo técnico y los jugadores.

De confirmarse, sería el tercer técnico en marcharse tras perder contra España, tras Marcelo Bielsa (Uruguay) y Roberto Martínez (Portugal).

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