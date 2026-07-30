El Chelsea anunció el fichaje del defensa francés Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace, con lo que el club azul continúa reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada bajo la dirección de su entrenador español Xabi Alonso.

Según el comunicado del Chelsea, Lacroix, de 26 años, firmó un contrato que se extiende hasta 2032, convirtiéndose en el tercer fichaje del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, tras la incorporación de Morgan Rogers y Marco Ballesta.

El Chelsea no reveló el importe de la operación, aunque la cadena británica BBC aclaró que ascendió a 52 millones de libras esterlinas.

El Chelsea prosigue con sus movimientos en el mercado de fichajes, ya que el club negocia actualmente la incorporación del delantero del Brighton Danny Welbeck y del centrocampista del Brentford Jordan Henderson, además de completar operaciones que ya había acordado en 2025 con el extremo Geovany Quenda y el delantero Emmanuel Emega.

La llegada del defensa francés se produce tras su destacada actuación con el Crystal Palace, al que se incorporó en 2024 procedente del Wolfsburgo alemán por 15,5 millones de libras esterlinas, donde se convirtió en uno de los elementos fundamentales del once del entrenador Oliver Glasner.

Lacroix disputó 55 partidos con el Crystal Palace en distintas competiciones y contribuyó a una temporada histórica para el club después de que el equipo se coronara campeón de la Conference League, el primer gran título europeo en la historia del club.

El defensa francés también consolidó su estatus internacional durante su participación con la selección de Francia en el Mundial 2026, tras disputar 3 partidos en el torneo, entre ellos el enfrentamiento ante Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que la selección francesa terminó la competición en la cuarta posición.

Las primeras palabras de Lacroix tras firmar

Lacroix declaró, tras su llegada a Stamford Bridge: «Estoy muy feliz de formar parte de este magnífico club. Todo el mundo conoce la historia del Chelsea y su tradición de ganar, y ser parte de ello representa un momento de gran orgullo para mí».

Y añadió: «Cuando hablé con el entrenador, vi que teníamos la misma dirección y el mismo deseo para este club. Queremos ganar, y cuando ves la calidad de los jugadores que hay aquí y todo lo que rodea al club, lograrlo es posible».

El defensa francés prosiguió: «La ambición es levantar títulos, y no puedo esperar para contribuir a conseguirlo».