La tensión entre Kevin De Bruyne y el entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, ha llegado al punto de ebullición, escribe La Gazzetta dello Sport en un análisis del partido de Champions League del Napoli contra el Villarreal. El equipo italiano perdió el martes por la noche, pero, tras el encuentro, se habla sobre todo de la deteriorada relación entre la estrella y el entrenador.

El Napoli tuvo dificultades durante buena parte del partido ante el juego entusiasta y ofensivo del Villarreal. El equipo de Allegri se adelantó pronto, pero acabó viéndose desbordado y regresó a Italia con una derrota por 3-1.

Durante el partido, las tensiones entre De Bruyne y Allegri fueron evidentes. El mediapunta belga quería jugar cerca de la portería española, mientras que Allegri pretendía situarlo en una posición más defensiva para que generara peligro con sus pases en profundidad.

«En un momento dado, le pedí que retrasara su posición y que McTominay jugara más adelantado, porque De Bruyne tiene más técnica y así McTominay puede aprovechar mejor sus cualidades», reconoció Allegri tras el encuentro. «Pero no nos entendimos».

Próximos partidos VEN Serie A 09:00 NAP

«La tensión llegó al punto de ebullición», escribe La Gazzetta dello Sport. «Porque, si ni siquiera los líderes responden a las instrucciones, es fácil perder el rumbo. El partido en Villarreal volvió a deparar una noche tensa entre Massimiliano Allegri y Kevin De Bruyne».

«El entrenador y la estrella son los hombres que deberían guiar al Napoli en este delicado periodo. En cambio, la comunicación entre ambos se rompió por completo justo cuando más falta hacía. El Napoli quedó a merced del entusiasmo del Villarreal y no pudo montar ningún contraataque digno de mención».

Allegri intentó explicarle con insistencia a De Bruyne durante el partido dónde quería que se situara. «Pero Kevin no reaccionó; ni siquiera miró a su entrenador. En el campo siguió gesticulando y quejándose mientras señalaba la portería rival».

«Quería mantenerse más adelantado, más cerca del mediocampo ofensivo, donde al parecer creía que podía tener más impacto. Sin embargo, ciertas decisiones corresponden al entrenador, no a los jugadores. Por eso Max (el apodo de Allegri, N. de la R.) se enfureció».

No es la primera vez esta temporada que De Bruyne y Allegri discrepan. El pasado fin de semana, tras la victoria por 3-0 sobre el Frosinone, Allegri dejó claro que prefiere ver a De Bruyne en una posición más retrasada. El belga reconoció entonces que preferiría no jugar ahí.

Allegri y su plantilla aterrizaron el miércoles por la mañana en Nápoles y se dirigieron directamente a Castel Volturno, donde se encuentra el centro de entrenamiento del Napoli. Allí se preparan para el partido de Serie A contra el Venezia, el sábado por la tarde en Venecia.

La Gazzetta dello Sport cree que Allegri podría enviar un mensaje dejando en el banquillo a De Bruyne y a otros jugadores importantes cuyos nombres no menciona. «En Venecia hará falta un Napoli completamente diferente. Otro planteamiento», concluye el diario deportivo de páginas rosas.