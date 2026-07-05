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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La temprana eliminación de Tualth reaviva el debate sobre el nuevo formato del Mundial

Paraguay vs Francia
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Francia
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República Democrática del Congo
Suecia
Ecuador
Argelia

Paraguay fue la última selección clasificada entre los terceros puestos.

Las ocho selecciones que quedaron terceras en el Mundial 2026 fueron eliminadas antes de los cuartos de final.

La eliminación de Paraguay, última de las ocho, confirma que ninguna selección tercera avanzó a octavos.

República Democrática del Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Senegal y Paraguay cayeron tras quedar terceros en sus grupos.

Solo Paraguay superó la ronda de 32 tras ganar a Alemania en penaltis, antes de caer 1-0 ante Francia.

Según Foot Mercato, este dato avivará la polémica sobre el nuevo formato de 48 equipos.

Desde el inicio del torneo, la norma de clasificar a las mejores terceras ha recibido fuertes críticas por la complejidad de la fase de grupos, el bajo número de eliminaciones y la necesidad de hacer cálculos hasta el último día.

Algunos equipos jugaron con la opción de avanzar sin quedar entre los dos primeros, pero los hechos confirman la postura de los críticos: ninguna de las invitadas tendrá peso real en la fase eliminatoria.


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