La temporada del PSV quedó por debajo de las expectativas, pues solo ganó la liga. Cada día laborable, Voetbalzone plantea una afirmación sobre los principales clubes neerlandeses. También se presta atención a equipos fuera del tradicional trío de cabeza. Esta temporada, el PSV consiguió el título de liga más temprano en la historia de la VriendenLoterij Eredivisie, pero los de Eindhoven no lograron clasificarse para la Liga de Campeones y perdieron la semifinal de la Eurojackpot KNVB Cup ante el NEC (3-2). ¿Crees que el PSV podría haber sacado más provecho esta temporada? ¡Deja tu opinión!

El 4 de abril venció 4-3 al FC Utrecht en un duelo emocionante. Couhaib Driouech marcó el 4-3 en el 93’ y dejó al PSV a un paso del título. Al día siguiente, el Feyenoord no pasó del empate ante el FC Volendam, así que el PSV celebró su 27.ª Liga.

Aunque el PSV batió su propio récord al proclamarse campeón el 5 de abril —en 1978 lo logró el 8—, podría haber celebrado el título antes. Sin embargo, había tropezado en las dos jornadas anteriores: el 22 de marzo perdió 3-1 ante el recién ascendido Telstar y, una semana antes, cayó 2-3 frente al NEC. Antes, ya había cedido puntos ante el modesto NAC Breda (2-2) en enero y, tres semanas después, perdido contra el recién ascendido FC Volendam (2-1). Esos tropiezos hacen que el PSV, que parecía imbatible en la Eredivisie, haya mejorado el récord por muy poco.

Además de la liga, el PSV participó en la Liga de Campeones. Aunque el año pasado sorprendió al eliminar a la Juventus (4-3 en el global) y llegar a octavos, esta vez decepcionó. El PSV no entró entre los 24 mejores y terminó 28.º, a un punto del SL Benfica, último en avanzar.

Tras el sorteo, muchos consideraron que el PSV podría haber tenido un grupo más favorable: le tocó medirse a Liverpool, Nápoles, Atlético de Madrid, Newcastle United y Bayer Leverkusen. Aun así, los holandeses firmaron victorias llamativas. Vencieron 6-2 al Nápoles en casa y marcaron cuatro goles en Anfield (4-1 al Liverpool). Sin embargo, fallaron en los duelos clave: cayeron 1-3 ante el Union Saint-Gilloise en Eindhoven y apenas empataron 1-1 en la visita al Olympiacos.

En la copa tampoco llegó lejos: cayó en semifinales ante el NEC y vio esfumarse el sueño del doblete.

Tras la eliminación, el analista Kenneth Pérez criticó al equipo de Peter Bosz en el programa «Voetbalpraat» de ESPN y afirmó que el PSV está firmando una temporada por debajo de lo esperado. El exfutbolista danés considera que, con la plantilla más cara de la liga —casi 70 millones de euros más que la de Feyenoord, según Transfermarkt—, Bosz debería haber alcanzado la final copera y haber pasado el corte en la Champions.