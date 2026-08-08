Harry Kane se prepara para abrir un nuevo capítulo con el Bayern Múnich, después de que se acerque la fecha del inicio de las negociaciones para renovar su contrato con el club alemán, en un paso que confirma el deseo de ambas partes de continuar la asociación que comenzó con el traspaso del delantero inglés al Allianz Arena.

En cuanto termine sus vacaciones, Kane se sentará a la mesa de negociaciones con los responsables del Bayern Múnich para discutir los detalles de su nuevo contrato, en un momento en el que el club ya se ha movido para conservar a su goleador, a pesar de que su contrato actual continúa hasta el verano de 2027. Así lo informó el diario "AS" español, citando informes de medios alemanes.

La batalla por la renovación del contrato de Harry Kane con el Bayern Múnich está a punto de comenzar, pues varios medios alemanes informaron de que el campeón de la Bundesliga iniciará negociaciones oficiales con el delantero inglés a principios de agosto, con el objetivo de ampliar su vínculo con el club por un periodo más largo.

Kane había pasado unas vacaciones familiares en la región del Caribe tras su participación con la selección de Inglaterra en el Mundial, y se incorporará a los entrenamientos del Bayern Múnich en cuanto termine la gira asiática del equipo, que se extiende entre el 1 y el 8 de agosto.

A pesar de los rumores que rodearon su futuro durante los últimos meses, Kane no piensa en marcharse del Bayern Múnich, sino que ha mostrado una clara disposición a continuar su trayectoria con el club y ampliar su contrato en el Allianz Arena.

El salario no es el obstáculo para Kane

Según el diario "Bild", el salario no representará el principal punto de discrepancia en las negociaciones de renovación, ya que Kane percibe actualmente cerca de 25 millones de euros anuales, lo que le convierte en uno de los jugadores mejor pagados de las filas del Bayern Múnich.

No parece que el club alemán esté pensando en reducir el salario de su delantero, dada la importancia que ocupa dentro del equipo, después de convertirse en uno de los elementos más destacados del proyecto deportivo del club desde su llegada procedente del Tottenham.

Por tanto, los detalles de la contraprestación económica no serán el mayor obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo entre ambas partes.

El verdadero punto de discrepancia radica en la duración del nuevo contrato, ya que el Bayern Múnich planea presentar una oferta inicial que se extienda al menos hasta 2029.

Por su parte, los agentes de Kane buscan alcanzar una fórmula que garantice al delantero inglés seguir compitiendo al máximo nivel durante los próximos años, teniendo en cuenta la participación en el Mundial 2030 dentro de sus cálculos futuros.

Kane quiere mantener su capacidad de competir con el Bayern Múnich y con la selección de Inglaterra, lo que hace de la duración del contrato un elemento fundamental en las próximas negociaciones.

El Barcelona y el Al Hilal, atentos

Se espera que Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, y el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen asuman la tarea de negociar con los representantes del jugador.

En el lado opuesto, el padre de Harry Kane y su hermano representarán los intereses del delantero inglés durante las negociaciones, ante el claro deseo de ambas partes de llegar a un acuerdo que garantice la continuidad del jugador en el club bávaro.

A pesar del interés de varios clubes por los servicios de Kane, el delantero inglés no ha mostrado ningún deseo de marcharse del Bayern Múnich.

El Barcelona y el Al Hilal saudí figuran entre los clubes que han mostrado interés por el jugador, especialmente tras la destacada temporada que realizó Kane, en la que terminó como máximo goleador de la Bundesliga.

Sin embargo, el jugador no ha pensado seriamente en una salida, ya que su prioridad parece clara: continuar su trayectoria con el Bayern Múnich e intentar conquistar más títulos con el club alemán, además de seguir compitiendo con la selección de Inglaterra.

Kane tampoco planea regresar al Tottenham en la actualidad, a pesar de que su nombre se vincula con el club que vio el arranque de su carrera y su brillo en el fútbol inglés.

Así, parece que el futuro de Harry Kane se dirige hacia la permanencia en Alemania, mientras que la duración del nuevo contrato será la palabra clave en las esperadas negociaciones entre el capitán de la selección de Inglaterra y la directiva del Bayern Múnich.