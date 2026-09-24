La tecnología del videoarbitraje priva a los Países Bajos de su primer gol en la era Xavi

El duelo entre Países Bajos y Alemania, disputado la noche de este jueves en el estadio "Johan Cruyff Arena" de Ámsterdam, vivió la anulación de un gol del defensa y capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, durante el partido inaugural de la era del técnico español Xavi Hernández con la selección neerlandesa, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El gol de Van Dijk llegó en el minuto 13 de cabeza, tras un saque de esquina.

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Pero el árbitro español Hernández Hernández se echó atrás en la validación del gol de la estrella del Liverpool, tras revisar la jugada en el videoarbitraje, al considerar que el delantero de Países Bajos, Brian Brobbey, obstaculizó al portero alemán Marc-André ter Stegen antes de que Van Dijk rematara el balón.

El duelo reviste una importancia especial también para la selección alemana, que disputa su primer partido oficial bajo la dirección del técnico Jürgen Klopp, después de despedirse del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final de forma sorpresiva a manos de Paraguay en los penaltis.

Por su parte, la selección de Países Bajos aspira a recuperar el equilibrio con Xavi, tras su también temprana eliminación de la Copa del Mundo 2026 a manos de Marruecos en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final.

Alemania y Países Bajos juegan en el Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, que incluye también a Serbia y Grecia.



