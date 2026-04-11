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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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La tecnología del vídeoarbitraje, en el punto de mira por culpa del Real Madrid

Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Primera División
España

El Real Madrid tropezó ayer viernes al empatar 1-1 ante el Girona, en la 31.ª jornada de la Liga española.

En el 88’, los locales pidieron penalti por una caída de Kylian Mbappé.

El árbitro Alborela Rojas ignoró las protestas y dejó seguir el juego.

«Mundo Deportivo» apuntó que el VAR, Trujillo Suárez, debió avisar para que se pitara penalti a favor del Madrid.

Según las fuentes del periódico, la responsabilidad recae principalmente en el VAR. 

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Añade que, pese a la política de mínima intervención de la CTA, el VAR debía avisar al colegiado y pedirle que revisara la acción ante un error claro.

Esta polémica se da una semana antes de la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, partido en el que Alberola Rojas es el principal candidato para arbitrar.

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