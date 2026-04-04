La tecnología del vídeo salva al Barcelona de correr la misma suerte que el Atlético de Madrid

El Barcelona estuvo a punto de comenzar la segunda parte de su partido contra el Atlético de Madrid, este sábado en el estadio «Riazor Metropolitano», correspondiente a la jornada 30 de La Liga, con un jugador menos, cuando el árbitro mostró la tarjeta roja al defensa del equipo catalán, Gerard Martín, en el minuto 46.

El árbitro mostró la tarjeta roja directa al joven defensa tras un fuerte choque en el centro del campo, en el que golpeó la pierna de Tiago Almada, jugador del Atlético.

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Sin embargo, el árbitro se retractó de su decisión tras revisar la jugada de nuevo mediante el vídeoarbitraje, que mostró que Martín había golpeado el balón primero, antes de chocar con la pierna del rival.

El árbitro anuló la tarjeta roja que había mostrado al jugador del Barça y se limitó a mostrarle una tarjeta amarilla.

El jugador de los Rojiblancos, Nico González, había sido expulsado antes del final de la primera parte.