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Abdelmawgood Samir

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«La táctica defensiva del Arsenal» desata la ira de Klopp: ¡Hay 500 formas de ganar y Alemania no conoce ni una sola!

Alemania vs Paraguay
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J. Klopp
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Una eliminación amarga

El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, criticó con dureza la anulación del gol de Alemania ante Paraguay en la prórroga del Mundial 2026, pues cree que les privó de una victoria al alcance.

El tanto, obra del defensa Jonathan Tah, fue anulado por la llamada «regla anti-Arsenal», que invalida goles si hay obstrucción en jugadas a balón parado, aunque la falta ocurra antes de que el balón esté en juego.

Klopp mostró sorpresa y enfado y afirmó: «Si esta regla se hubiera aplicado antes, el Arsenal no habría sido campeón de Inglaterra, pues marcó el 60 % de sus goles así».

Además, criticó el juego ofensivo del equipo y la falta de ideas tras la eliminación.

«Hay 500 000 formas de ganar un partido; solo hay que encontrar una. Hay que atacar por las bandas, no hay otra alternativa. Todos conocemos la calidad de estos jugadores, pero no la han demostrado en el campo», añadió.

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Y concluyó: «Es necesario que cambien algunas cosas en el fútbol alemán; podemos empezar por las categorías inferiores de menores de 10 años y esperar unos años para ver los resultados».

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