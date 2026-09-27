Durante casi cinco años bajo las órdenes de Zinedine Zidane en el Real Madrid, Raphaël Varane tuvo una oportunidad única de conocer de cerca los métodos del nuevo entrenador de la selección francesa.

En una entrevista con el diario "Ouest-France", el campeón del mundo en 2018 habló del papel que Zidane aportará al cuerpo técnico de la selección francesa, y de lo que lo distingue del resto de los entrenadores.

Varane afirmó: "No hablas con Zidane de la misma manera que hablas con los jugadores, pero sientes que te entiende como si todavía estuviera jugando. Quiere que los jugadores acepten su estilo sin imponerles su voluntad".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Zidane da más consejos que instrucciones. Por eso se apoya en gran medida en su intuición, así como en las sensaciones de los jugadores. La voz de Zidane no es la más alta, pero se le escucha. El concepto de disfrute sigue siendo central en su enfoque. Utiliza un lenguaje directo y sencillo".

Varane prosiguió: "Se apoya en solo unos pocos mensajes y va directo al núcleo del asunto. Busca la eficacia".

Pero detrás de su aparente calma, Zidane sabe cómo levantar la voz cuando las circunstancias lo exigen, y el exdefensa del Real Madrid completó: "Esto no significa que carezca de carácter o que nunca se enfade. Es evidente que hay situaciones en las que necesita cambiar un poco las cosas, pero no es eso lo que define su enfoque general. Tiene la capacidad de poner a los jugadores en las mejores condiciones posibles".

Y concluyó: "A veces puede tratarse de un simple ajuste en el posicionamiento defensivo, como ocurrió con Cristiano Ronaldo o Isco, que desempeñaron roles híbridos entre el ataque y la defensa en el Real Madrid. Tiene la capacidad de identificar las necesidades del equipo, sus puntos débiles, y aprovecharlos en función de las fortalezas de cada jugador".







