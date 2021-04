El discurso viral que llega desde Inglaterra: "La Superliga es una desgracia, pura codicia"

Gary Neville, leyenda del Manchester United y ex entrenador del Valencia CF, que ahora es comentarista deportivo, mostró su rechazo total a la Superliga y cargó duramente contra los clubes fundadores de la competición. Sobre todo, contra los clubes ingleses. Las palabras de Neville se han convertido en virales en las últimas horas y su encendido discurso ya es la bandera de todos esos aficionados que no entienden cómo es posible que una nueva competición elitista y cerrada pueda poner en peligro a cientos de clubes modestos y no tan ricos como los fundadores. POr su parte, Jaime Carragher, ex del Liverpool, ha dicho: "Nos hemos convertido en una vergüenza"

“Soy un aficionado del Manchester United y lo he sido por 40 años de mi vida, pero estoy disgustado, absolutamente disgustado, con Manchester United y Liverpool, sobre todo. Liverpool con su ‘nunca caminarás solo’, el club de la gente, el club de los hinchas. Manchester United, 100 años, nacido de trabajadores, ¿y ellos están entrando a una Liga sin competir en la que no pueden descender?”, dijo Gary Neville en "Sky Sports".

Neville añadió que “la Superliga es una absoluta desgracia. Es pura codicia. Son impostores. ¡Son impostores! Los dueños del Manchester United, los dueños del Liverpool, los dueños del Chelsea, los dueños del Manchester City, no tienen nada que ver con el fútbol de este país. Hay más de 100 años de historia en este país de seguidores que han vivido y amado a estos clubs, y necesitan protección”.

"Liverpool con su ‘nunca caminarás solo’, el club de la gente, el club de los hinchas. Manchester United, 100 años, nacido de trabajadores, ¿y ellos están entrando a una Liga sin competir en la que no pueden descender?", comentó, para después añadir "no estoy en contra del dinero en el fútbol, pero los principios y la ética son de una competencia justa, de modo que si el Leicester City gana la Premier League, entra en la UEFA Champions League”.

Neville insistió en que “su motivación es la codicia. Hay que restarles puntos mañana. Hay que ponerlos en la parte inferior de la Liga y multarles. Es un acto criminal contra los aficionados del fútbol en este país. Este es el deporte más importante del mundo y es un acto criminal contra los aficionados. Tan simple como esto. Quítenles puntos, que paguen multas y castíguenlos”.

Otro que se ha significado es Gary Lineker, leyenda del fútbol inglés, ex del Everton y FC Barcelona, entre otros, que se ha escrito esto en sus redes sociales:

Football is nothing without its fans. We’ve seen that clearly over the last 12 months. If fans stand as one against this anti-football pyramid scheme, it can be stopped in its tracks.