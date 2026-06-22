La sorpresa del Cuarteto… Un príncipe saudí predijo lo que ocurrió contra España antes de que sucediera

Con palabras breves pero realistas, el príncipe Abdulrahman bin Musaad, expresidente del Al-Hilal, comentó la goleada de España 4-0 sobre Arabia Saudí y recordó un tuit suyo de 24 horas antes que advertía de un «resultado abultado».

España le endosó un 4-0 en la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

La derrota recuerda otras goleadas: el 8-0 ante Alemania en 2002 y el 5-0 frente a Rusia en 2018.

Con este marcador, Arabia Saudí queda última con un punto y España lidera con cuatro. La esperanza verde persiste: basta ganar a Cabo Verde en la última fecha para avanzar a dieciseisavos.

El príncipe Abdulrahman bin Musaad reaccionó rápidamente y volvió a publicar en la plataforma «X» la entrada que había escrito antes del partido: «Aunque podría darse una sorpresa, es muy lógico que la selección española venza mañana a la nuestra».

Y añadió: «Espero que el resultado no sea abultado, y sea cual sea el resultado, nos espera un partido difícil contra Cabo Verde; confiamos, con la ayuda de Dios, en superarlo y clasificarnos... En cualquier caso, nuestros corazones están con la selección y confiamos en que nuestros jugadores lo darán todo».

Tras el partido añadió: «Ha pasado lo que era lógico».

Su comentario, aparentemente frío, escondía dos mensajes: reconocer la diferencia de nivel y agarrarse a un último rayo de esperanza. Ahora la selección está en una encrucijada: o gana a Cabo Verde y avanza, o sufre otra eliminación prematura que se sume a los fantasmas del Mundial.