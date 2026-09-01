El intento del Barcelona de cerrar un fichaje en las últimas horas del mercado de verano, que terminó hace poco, ha fracasado.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona intentó reforzar sus filas con la incorporación de Rud Nijstad (18 años), central procedente del club neerlandés Twente, en el último día del periodo de traspasos.

Pero las intenciones del club catalán chocaron directamente con la respuesta de su homólogo neerlandés, que se negó a desprenderse de su prometedor defensa.

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El Barcelona llevaba días intentando fichar a Nijstad, un defensa de gran estatura (1,95 metros) que cuenta con una alta habilidad en la distribución del balón y grandes posibilidades ofensivas.

Informes procedentes de los Países Bajos apuntaron a una oferta inicial de 8 millones de euros, que el Twente rechazó, y el club catalán no se rindió y realizó un último intento hoy.

Sin embargo, este último intento por asegurar la incorporación de Nijstad fracasó, y fuentes del Barcelona aclaran que se ha renunciado a la operación debido a la postura del club neerlandés.

El Twente considera a Rud Nijstad un jugador muy atractivo, y podría venderlo por más de 10 millones de euros como mínimo; es más, algunos medios señalan que el club neerlandés pretende obtener alrededor de 50 millones de euros a cambio de la venta de su jugador a alguno de los clubes de la Premier League, una pretensión que parece muy ambiciosa.

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