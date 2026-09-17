Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, anunció este jueves la lista de jugadores convocados para disputar los duelos ante Gabón y Lesoto, correspondientes a las jornadas primera y segunda de las eliminatorias clasificatorias para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, además del partido amistoso frente a Ghana, una lista que deparó algunas sorpresas en cuanto a los nombres elegidos.

La convocatoria de Ouahbi incluyó la llamada de varios jugadores por primera vez a la selección absoluta, encabezados por Yasser Zabiri, jugador del Racing de Santander, brillante en la Liga española con seis goles en seis partidos, así como Abdellah Ouazane y el guardameta Alaa Belaaroush, además de Sofiane El Fouzi y Toufik Bentayeb.

La lista también contó con la presencia de varios pilares de la selección marroquí durante los últimos años, con los porteros Yassine Bounou y Munir Mohamedi a la cabeza, además de Nayef Aguerd y Abdessamad Ezzalzouli, pese a su reciente polémica con la camiseta de apoyo a Ceuta y las críticas que recibió.

Marruecos iniciará su andadura en las eliminatorias recibiendo a Gabón el viernes 25 de septiembre en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, antes de visitar a Lesoto el martes 29 del mismo mes en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica, en la segunda jornada.

Marruecos disputará además un partido amistoso ante Ghana el próximo 4 de octubre en la ciudad de Tánger.

Lista de la selección marroquí

Portería: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Reda Tagnaouti, Alaa Belaaroush.

Defensa: Noussair Mazraoui, Anas Salah Eddine, Marouane Saadane, Redouane Halhal, Nayef Aguerd, Issa Diop, Achraf Hakimi, Abdelhamid Aït Boudlal, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Centro del campo: Samir El Mourabit, Ayoub Bouaddi, Nayel El Aynaoui, Oussama Targhalline, Sofiane El Fouzi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismaël Saibari.

Ataque: Brahim Díaz, Yassine Jesim, Abdessamad Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Toufik Bentayeb, Yasser Zabiri.

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