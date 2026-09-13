El fuerte arranque del Augsburgo en la Bundesliga se ha convertido en tema de conversación en los círculos futbolísticos del país, después de que el equipo acaparara todas las miradas con sus llamativos resultados, hasta el punto de llevar a Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern Múnich, a comunicarse telefónicamente con Manuel Baum, director técnico del equipo.

El diario alemán Bild reveló que Hoeness llamó a Baum antes del enfrentamiento del Augsburgo ante el Bayer Leverkusen, que terminó con empate 2-2. Y cuando se le preguntó al entrenador por la llamada, se negó a revelar su contenido y se limitó a decir: "¿De dónde consigues siempre tu información? Esto es realmente una locura".

Sin embargo, Manuel Baum insinuó que el presidente honorífico del Bayern Múnich expresó durante la conversación su aprecio por lo que ofrece el equipo, diciendo con una sonrisa: "Sí, se puede plantear de esa manera".

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Este interés llegó tras el asombroso comienzo del Augsburgo, que se colocó al frente de la tabla de la liga después de las dos primeras jornadas, con su victoria ante el Schalke por 3-0 y luego la goleada al Eintracht Fráncfort por 4-1, antes de empatar con el Leverkusen y mantener su registro invicto.

Y Hoeness no fue el único al que llamó la atención el arranque del Augsburgo, ya que Jürgen Klopp, el nuevo director técnico de la selección alemana, también elogió al equipo. Baum dijo que habló con Klopp sobre algunos jugadores, y que el entrenador de la selección le ofreció "una buena reacción" respecto al estilo de juego del equipo.

Klopp había seguido la victoria del Augsburgo ante el Schalke desde las gradas durante su gira para conocer a los clubes y a los responsables, mientras que la admiración por Baum aumentó especialmente porque su hijo Leonel, de 11 años, juega en un equipo sub-12 del Bayern Múnich, lo que hace que esté presente de forma frecuente en la academia del club.