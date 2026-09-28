La sorpresa de Dembélé no es la única: Zidane golpea a las estrellas de Francia ante Bélgica

Todas las miradas se dirigen esta noche del lunes hacia la esperada cumbre entre Bélgica y Francia, dentro de la competición del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, en medio de una gran expectación tras las sorpresas de Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, en su once inicial, al dejar a varios nombres destacados en el banquillo.

La selección belga afronta el duelo con un 4-3-3, en el que Senne Lammens defiende la portería, por delante de una línea defensiva de cuatro formada por Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Joaquin Seys.

En el centro del campo, Roméo Lavia está junto a Youri Tielemans, mientras que Kevin De Bruyne se mueve en una posición más adelantada para dirigir la construcción ofensiva y generar peligro.

Charles De Ketelaere lidera la línea de ataque, acompañado por Diego Moreira y Mika Godts, en busca de aprovechar los factores del campo y la afición ante la selección francesa.









En el otro lado, el once de Francia dirigido por Zidane trajo consigo numerosas sorpresas, la más destacada la ausencia de Ousmane Dembélé del once inicial, en un contexto en el que Kylian Mbappé se pierde el duelo por lesión.

Las sorpresas de Francia no se detuvieron ahí, ya que varios nombres destacados se sientan en el banquillo, encabezados por Rayan Cherki, Michael Olise, Adrien Rabiot y Jules Koundé, además de Dembélé.

La selección francesa apuesta por un 4-3-3, con Mike Maignan como guardameta, y por delante Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix y Andy Diouf.

En el centro, Eduardo Camavinga y Magnes Akliouche asumen la labor de apoyar al equipo, mientras que Lucas Da Cunha ocupa la posición de pivote, con el objetivo de imponer el control en la zona de maniobras.

Esteban Lepaul lidera el ataque de Francia, junto a Bradley Barcola y Désiré Doué, en un intento de perforar la defensa belga y decidir la cumbre europea.











