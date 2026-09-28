Cristiano Ronaldo provocó revuelo el domingo por la noche tras el duelo de la Nations League entre Noruega y Portugal. A pesar de que su país ganó por 1-2, Ronaldo se marchó directamente al vestuario tras el pitido final, como se aprecia en las imágenes.

Portugal se adelantó en el minuto 17 por medio de João Felix. Poco después del descanso, Erling Braut Haaland firmó el 1-1, pero tres minutos más tarde el 1-2 ya campeaba en el marcador gracias a un gol de Gonçalo Ramos. Ese también fue el resultado final.

Llamó la atención que Ronaldo empezara en el banquillo y que finalmente no llegara a entrar. Eso ocurrió por primera vez desde la Eurocopa de 2008 en un partido oficial de la selección de Portugal.

Y Ronaldo no parecía estar contento con ello. En unas imágenes que circulan por internet se puede ver que la superestrella parece dirigirse irritado al túnel de vestuarios justo después del pitido final. Ronaldo tampoco estuvo presente cuando sus compañeros agradecieron el apoyo a los aficionados portugueses desplazados.

El seleccionador Jorge Jesus admitió tras el partido que en ese momento no se había dado cuenta de la marcha prematura de su capitán. El técnico confirmó que tiene previsto mantener una conversación personal con Ronaldo sobre sus tareas como capitán.

Según Jesus, el desarrollo del partido no justificó dar entrada a un delantero con el perfil específico de Ronaldo. El seleccionador volvió a subrayar que el hecho de que la superestrella de Al-Nassr tuviera que quedarse en el banquillo en el partido contra Noruega no significa que su papel haya disminuido.

Sobre el hecho de no dar las gracias a los aficionados, Jesus dijo: “Solo él puede responder a eso. El hecho es que hoy no jugó. Eso no significa que no cuente con él. Le dije que lo iba a meter, pero no me pareció lo que necesitaba el partido”.