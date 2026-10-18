En comparación con el espectáculo que Luis Díaz había ofrecido antes en aquella lluviosa noche de otoño en el Allianz Arena, lo que vino después fue de lo más discreto. Díaz fue uno de los últimos jugadores en salir de la zona de vestuarios tras el 6-1 del Bayern de Múnich ante el RB Leipzig en la sexta jornada de la Bundesliga. Llevaba la capucha calada hasta la cara y una expresión que bien podría haberle copiado a Mr. Nonchalant Michael Olise. Eso sí, tenía en la mano el balón del partido firmado por sus compañeros, como corresponde a quien ha marcado un triplete. Justo antes de abandonar el estadio, levantó el pulgar un instante.

Pero lo mucho que también a él debió de aliviarlo su explosión de rendimiento ya se había podido intuir en sus efusivas celebraciones, tanto de sus tres goles como de los de sus compañeros.

No era el primer triplete de Luis Díaz con el Bayern: ya en febrero le había marcado tres goles al TSG Hoffenheim en un 5-1. Tampoco era su primer gol desde que entró en esta sequía goleadora en agosto; ya había marcado el martes en el 3-3 ante el Viking Stavanger en la Champions League.

Esta vez el Bayern de Múnich no tuvo que remontar un marcador adverso desde el inicio

Y, sin embargo, tras su primer gol contra el Leipzig ya quedó de algún modo claro que algo se había desbloqueado. Quizá fue por su celebración, esta vez realmente desatada; quizá porque el Bayern no tuvo que ir a remolque desde el inicio, sino que se adelantó bastante pronto, concretamente en el minuto 12. Díaz incluso podría haber marcado en el primer minuto, pero tardó demasiado en resolver tras una rápida jugada de Harry Kane y Michael Olise y acabó perdiendo una buena posición de disparo.

Fue la única vez aquella noche que recordó al delantero de la triste figura de las últimas semanas, cuando intentaba soluciones demasiado complicadas en posiciones prometedoras o marcaba, pero le anulaban los goles, con razón o sin ella, por fuera de juego. Había conseguido un gol a partir de un valor de xG de 3,1 en los cuatro primeros partidos de Bundesliga; la semana pasada, en Augsburgo, le habían anulado tres tantos por fuera de juego.

Esta vez, después de marcar el 1-0, asistió a Aleksandar Pavlovic para el 2-0, anotó los goles del 4-0 y el 6-0 e inició la jugada del 5-0. ¡Tres goles que, además, no cabía esperar necesariamente, pues llegaron a partir de un valor de xG de 0,61!

Pero cuando las cosas salen, salen. Y, de golpe, se acabó la sequía goleadora de Luis Díaz. Y, de golpe, se esfumó la incipiente crisis de resultados del Bayern de Múnich tras dos empates consecutivos.

Por qué el RB Leipzig fue el rival ideal para que el Bayern recuperara la confianza

Está claro que a Díaz y al Bayern les ayudó, como ya se ha dicho, no tener que ir a remolque apenas comenzado el partido. Seguramente también ayudó que, aunque el visitante era un equipo «que sigue estando entre los mejores de Alemania», como dijo el director deportivo Max Eberl, ese supuesto equipo de élite había encajado muchos goles en sus últimos partidos: 1-5, 0-6, 3-3 y 1-5 habían sido sus últimos resultados en la Bundesliga. Y ahora, un 1-6.

El probable número tres de Alemania, que con una victoria incluso habría superado al Bayern en la clasificación, resultó ser el rival perfecto para que el campeón récord, que atravesaba un ligero bache, y su delantero, hasta entonces desafortunado, recuperaran la confianza.

¿Qué dice Max Eber sobre Luis Díaz?

Queda por explicar la repentina explosión goleadora del colombiano. Max Eberl tenía una teoría evidente y bastante convincente, aunque no gustará a los tertulianos de bar, al canciller federal Friedrich Merz ni a todos aquellos que opinan que todos trabajamos demasiado poco y tenemos demasiado tiempo libre, especialmente los futbolistas. «A Lucho le ha venido bien el descanso; las dos semanas de recuperación han ayudado», dijo en la zona mixta y, más tarde, en la rueda de prensa, donde sustituyó al entrenador Vincent Kompany, que estaba maltrecho.

El Bayern y la federación colombiana habían concedido a Díaz, que acumula muchos partidos, dos semanas de permiso especial tras el último partido de Bundesliga en casa antes del parón de selecciones. «Lucho jugó muchísimo la temporada pasada y luego llegó el Mundial. Después, las expectativas eran enormes, pero todavía no acababa de encajar todo. El descanso ha ayudado: está más fresco, está preparado», dijo Eberl.

Además, no es la primera vez que Kompany y el Bayern conceden un permiso especial a Luis Díaz, ni es el único jugador que lo ha recibido: ya el pasado diciembre, Kompany le dio unos días de vacaciones al delantero cuando estaba sancionado por una tarjeta roja en la Champions League. Y el lateral Alphonso Davies pudo disfrutar de la luna de miel que tenía pendiente durante el último parón de selecciones.

Los tertulianos de bar tendrán que asimilarlo, pero las vacaciones ayudan. Incluso en plena temporada.