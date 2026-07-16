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La situación se complica. El entrenador del Nantes revela por qué desapareció Mustafa Mohamed

M. Mohamed
Nantes
M. Der Zakarian
Egipto
Armenia

Deir Zakarian no sabe dónde está su jugador.

El entrenador del Nantes, Michel Der Zakarian, admitió que el club ha perdido el contacto con el delantero egipcio Mustafa Mohamed desde la reanudación de la pretemporada.

En rueda de prensa previa al amistoso contra el Lorient, recogida por «L'Équipe», declaró: «No sabemos dónde está; le llamamos y a veces no contesta».

Y añadió: «El club está en contacto con él, pero yo no le he llamado. El jugador no quiere entrenar y eso es culpa suya, no nuestra. No le pagamos el sueldo, eso es todo. Si no quiere venir, que se quede en casa».

El internacional egipcio, de 28 años, no acude a la ciudad deportiva de Jonlière desde el 24 de junio y se perdió el primer amistoso, en el que el Nantes venció 5-0 al Flory de tercera división.

El técnico, cuyo equipo descendió la temporada pasada, admitió: «Hoy vemos muchas contradicciones en el fútbol. Él ha tomado esta decisión, ya veremos qué pasa cuando regrese».

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El club le multó por ausentarse de los entrenamientos, en medio de la incertidumbre sobre su futuro. 

El delantero, que ha jugado 61 partidos y marcado 14 goles con Egipto, tiene contrato con el Nantes hasta 2025, tras anotar 29 goles en 136 encuentros desde su llegada en 2023.

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