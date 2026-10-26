La situación de Youri Baas en el Ajax ha cambiado por completo: «Sería muy raro que…»

Jordi Cruyff no parece muy dispuesto a vender jugadores el próximo invierno, según revela Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. La lucha por el título es la prioridad número uno del Ajax esta temporada.

Con el regreso de Daley Blind al equipo del Ajax, Pim Sedee teme, por ejemplo, por el puesto de Youri Baas. Sin embargo, según Verweij, una salida en invierno no está sobre la mesa.

«Eso depende mucho de cómo estén entonces», comienza el periodista que sigue la actualidad del Ajax. «Creo que apuestan todo por el título. Sería muy extraño que vendieran a Baas en invierno mientras están inmersos en la lucha por el título».

El verano pasado, Baas estuvo muy cerca de un traspaso. El FC Porto de Francesco Farioli mostró un gran interés, pero finalmente el Ajax no quiso colaborar. «Pasaron muchas cosas en verano», confirmó el propio Baas.

Ahora, Baas ya no tiene asegurado su puesto en la defensa del Ajax de Míchel Sánchez, aunque hasta la fecha ha disputado 14 partidos esta temporada. Por eso, parece impensable que termine marchándose este invierno, dados los intereses deportivos del Ajax.

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Además de Blind, Baas tiene otro competidor en Dies Janse. El defensa zurdo fue cedido al FC Groningen el año pasado, pero ahora busca su oportunidad en el Ajax.

«Creo que el Ajax ve más futuro en Janse», opina Verweij. «También hay que pensar a quién se puede vender mejor llegado el momento. Janse tiene, desde luego, un perfil mucho más adecuado para la Premier League. Es alto y fuerte. Además, juega bien al fútbol. No sé si un club de la Premier League compraría a Youri Baas tan fácilmente, aunque él juega mejor al fútbol».