¿La situación de Yamal? De la Fuente anuncia la alineación de España ante Inglaterra

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Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunció la alineación de la Roja para enfrentar a Inglaterra esta noche de domingo, en el estadio Metropolitano, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección española lidera la clasificación del Grupo 3 con pleno de puntos (15 puntos), aventajando por 3 puntos a Inglaterra, que ocupa el segundo lugar.

El seleccionador de la Roja apostó por su estrella Lamine Yamal en el once titular para el encuentro de hoy, después de que se ausentara del duelo ante la República Checa, en la pasada jornada, por no estar en condiciones.

El once de la selección española quedó de la siguiente manera:

Portería: Unai Simón

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Defensa: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

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Centro del campo: Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino

Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

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Por su parte, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, anunció el once de los Tres Leones para el enfrentamiento ante España.

Tuchel apostó por la fuerza ofensiva de los ingleses en la línea de ataque con el objetivo de vencer a la Roja y arrebatarle el liderato del grupo.

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El once de la selección inglesa quedó de la siguiente manera:

Portería: James Trafford

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Defensa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall

Centro del campo: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice

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Ataque: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane