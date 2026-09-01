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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

Traducido por

¿La situación de Watkins? Inzaghi descarta a 3 jugadores para el duelo ante Al Ahly

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
S. Inzaghi
O. Watkins
Arabia Saudí
Italia
Inglaterra

¿Participará la nueva estrella?

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, dejó fuera a tres jugadores de la lista de su equipo para enfrentar al Al-Ahli, en el partido previsto para hoy martes, en el estadio "Kingdom Arena" de Riad, dentro de la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", el trío excluido lo forman el turco Yusuf Akçiçek, el francés Simon Bouabré, junto al centrocampista Abdullah Al-Anazi.

La fuente aclaró que Akçiçek no participará ante el Al-Ahli debido a una leve contusión en la rodilla, mientras que la exclusión de Bouabré se debió a su falta de preparación, y Al-Anazi quedó fuera de los planes del cuerpo técnico para el encuentro.

En cambio, la lista del Al-Hilal contó con la presencia del delantero inglés Ollie Watkins, aunque su situación definitiva respecto a la participación se determinará durante la reunión técnica que celebrará Inzaghi antes de que el equipo se dirija al estadio del partido.

El Al-Hilal ocupa el segundo lugar en la tabla de clasificación de la Roshn League con 9 puntos, sumados en 3 partidos, a 3 puntos del líder Al-Nassr, y con un partido pendiente por disputar.

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

En cuanto al Al-Ahli, se sitúa en el séptimo puesto con 6 puntos de 3 partidos, y busca lograr un resultado positivo ante el Al-Hilal para mejorar su posición en la tabla de clasificación.

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