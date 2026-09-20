José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció el once titular de su equipo para enfrentarse al Atlético de Madrid, esta noche de domingo, en el derbi de la capital dentro de la séptima jornada de LaLiga.

El once del Real Madrid registra el regreso de Aurélien Tchouaméni a la alineación titular, mientras que el portugués Bernardo Silva se sienta en el banquillo.





El tridente formado por Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior lidera el ataque del Real Madrid, mientras que Valverde, Tchouaméni y Bellingham asumen la tarea de dirigir el centro del campo.





El once del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Centro del campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Por el otro lado, el Atlético de Madrid anunció su alineación bajo el mando del argentino Diego Simeone, con Jan Oblak en la portería, mientras que Jonathan David y Lee Kang-in lideran el ataque, y Julián Álvarez se sienta como suplente.

El once del Atlético de Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Jan Oblak.

Defensa: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian Romero.

Centro del campo: Johnny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo.

Ataque: Lee Kang-in, Jonathan David.

El Real Madrid llega al partido en el segundo puesto de la clasificación de LaLiga con 15 puntos, a 6 puntos del líder Barcelona, mientras que el Atlético ha sumado 13 puntos en la cuarta posición.