La situación de Mbappé suscita preocupación antes del partido contra el Bayern

El Real Madrid atraviesa últimamente una racha complicada en la liga nacional, cuyo último episodio fue la sorprendente derrota que sufrió el equipo blanco a manos del Real Mallorca.

El Real Madrid cayó por 2-1 en el campo del Mallorca, uno de los equipos que se juegan la permanencia, lo que complica su situación en la lucha por el título, ya que la diferencia con su rival, el líder Barcelona (76 puntos), se ha ampliado a siete puntos, a falta de ocho jornadas para el final de la competición.

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La derrota y la diferencia de puntos con el Barça no fueron el único efecto de la derrota de ayer, sino que se extendió a una preocupación que comenzó a rodear la preparación del astro Kylian Mbappé, a pocos días del importante partido contra el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La cuenta de Stats Foot en la plataforma X reveló una estadística negativa sobre el rendimiento goleador de Kylian Mbappé, ya que señaló que la estrella francesa no ha marcado ningún gol con el Real Madrid en los últimos cinco partidos.

Y ha confirmado: «Este periodo iguala la racha más larga sin marcar de Mbappé con el Real Madrid, que se produjo en abril de 2025».

Esta estadística se refiere a los partidos contra la Real Sociedad, Osasuna, el Atlético de Madrid y luego el Mallorca, todos ellos de la liga nacional, mientras que Mbappé se perdió otros partidos por lesión.

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