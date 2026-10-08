La situación de Joan García: ¿quién protege la portería del Barcelona ante el Getafe?

La situación de Joan García, guardameta del Barcelona, continúa siendo una incógnita respecto a su participación con el equipo en el partido ante el Getafe, el próximo sábado, en la octava jornada de LaLiga.

Joan García está ausente de los terrenos de juego desde el partido ante el Racing hace tres semanas, debido a una lesión, ya que el dolor físico le impidió jugar en la segunda parte de aquel encuentro y en el siguiente ante el Sevilla, en el que Dominik Livaković disputó los noventa minutos.

Joan García se entrena con el resto de jugadores del conjunto catalán desde el pasado miércoles, y se ha recuperado bien, pero aún no está claro si participará en el partido ante el Getafe.

El diario "Marca" señaló que la decisión recae en García, puesto que el principal problema es el dolor que sufre en la rodilla, algo que no se sabrá hasta la última sesión de entrenamiento del viernes o incluso el sábado.

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

Todos los indicios apuntan a que estará disponible, pero nadie lo asegura, ya que el club catalán necesita vigilar la evolución del edema que sufre el guardameta.

El diario aclaró que Joan García se entrenó con normalidad durante los dos últimos días, pero todos deben esperar para ver cómo estará en las próximas horas.

Si García no puede jugar, Livaković será la mejor opción, como ocurrió en el partido ante el Sevilla en la última jornada antes del parón internacional.

El rendimiento del portero croata no fue bueno durante el parón internacional, ya que su portería encajó 14 goles en 4 partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.



