¿La situación de Hamza? Flick anuncia la lista del Barcelona para el duelo ante el París

El Barcelona recibió un duro golpe antes de enfrentarse al Paris Saint-Germain, después de confirmarse la ausencia de Jules Koundé y Eric García en el viaje del equipo a la capital francesa, de cara al esperado partido entre ambos conjuntos en la Liga de Campeones de Europa, en un momento en el que la línea defensiva sufre varias bajas de peso.

El diario español "Marca" señaló que Hansi Flick, director técnico del Barcelona, no podrá contar con la dupla frente al equipo parisino dirigido por Luis Enrique, ya que Koundé sufre un esguince de rodilla, mientras que Eric García sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego cerca de un mes.

El nombre de Koundé había aparecido en la lista inicial del equipo que viajaba a París, antes de confirmarse que no podría llegar al encuentro, por lo que su lesión se suma a la ausencia de Eric García, además de la continuidad de las bajas de Andreas Christensen y Ronny, lo que incrementa la dificultad de la tarea de Flick a la hora de manejar las opciones defensivas disponibles.

El Barcelona viaja a París en medio de una crisis defensiva

El Barcelona tiene previsto viajar a París la mañana del lunes, para después realizar una sesión de entrenamiento por la tarde, de cara al encuentro que representa una prueba importante para el conjunto catalán en la Liga de Campeones de Europa.

Próximos partidos PSG Liga de Campeones 15:00 BAR Ver

Esto ocurre después de que la expedición del Barcelona enfrentara dificultades para regresar de Sevilla, debido a la tormenta que provocó el retraso en la llegada del equipo, lo que redujo el tiempo disponible para que los jugadores se recuperaran y se prepararan para el partido europeo.

Hamza se suma a la lista del Barcelona

La lista del Barcelona registró la aparición del delantero egipcio Hamza, que jugó con el equipo filial el sábado, después de que el cuerpo técnico decidiera darle la oportunidad de jugar ante la limitada participación que ha tenido con el primer equipo.

Hamza fue titular en el partido del filial ante el Utebo y logró marcar el primer gol, lo que le otorga una nueva oportunidad dentro de los planes del cuerpo técnico antes del encuentro europeo.

Lista del Barcelona para el duelo ante el París

Portería: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic

Defensa: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Campos

Centro del campo: Brian Fariñas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon