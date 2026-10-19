El Barcelona recibió un duro golpe antes de enfrentarse al Paris Saint-Germain, después de confirmarse la ausencia de Jules Koundé y Eric García en el viaje del equipo a la capital francesa, de cara al esperado partido entre ambos conjuntos en la Liga de Campeones de Europa, en un momento en el que la línea defensiva sufre varias bajas de peso.

El diario español "Marca" informó de que Hansi Flick, director técnico del Barcelona, no podrá contar con la pareja ante el equipo parisino dirigido por Luis Enrique, ya que Koundé sufre un esguince de rodilla, mientras que Eric García sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego cerca de un mes.

El nombre de Koundé había aparecido en la lista preliminar del equipo que viajaba a París, antes de confirmarse que no podría llegar a tiempo para el encuentro. Su lesión se suma a la ausencia de Eric García, además de la continuidad de las bajas de Andreas Christensen y Ronny, lo que incrementa la dificultad de la tarea de Flick a la hora de manejar las opciones defensivas disponibles.

El Barcelona viaja a París en plena crisis defensiva

El Barcelona tiene previsto viajar a París la mañana del lunes y realizar una sesión de entrenamiento por la tarde, de cara al enfrentamiento que supone una prueba importante para el conjunto catalán en la Liga de Campeones de Europa.

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Esto llega después de que la expedición del Barcelona afrontara dificultades para regresar de Sevilla, debido a la tormenta que provocó el retraso en la llegada del equipo, lo que redujo el tiempo disponible para que los jugadores se recuperaran y se prepararan para el partido europeo.

Hamza se suma a la lista del Barcelona

La lista del Barcelona registró la aparición del delantero egipcio Hamza, que jugó con el filial el sábado, después de que el cuerpo técnico decidiera darle la oportunidad de jugar ante la escasez de sus participaciones con el primer equipo.

Hamza comenzó el partido con el filial ante el Utebo y logró marcar el primer gol, por lo que obtiene una nueva oportunidad en los planes del cuerpo técnico antes del encuentro europeo.

Lista del Barcelona para enfrentar al París

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic

Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon