La situación de Hamza Abdelkarim: la alineación del partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, anunció la alineación oficial para el duelo ante el Athletic Bilbao, en el partido que enfrenta a ambos equipos dentro de la competición de LaLiga.

La alineación del Barcelona presentó varios cambios respecto al último partido frente al Elche, encabezados por el regreso de Pau Cubarsí a la línea defensiva, mientras que Pedri parte como titular en el centro del campo, y el nuevo fichaje Rodri se sienta en el banquillo.

Además, Flick apostó por el extremo inglés Anthony Gordon en el once inicial, en medio de la expectación sobre la posición que ocupará durante el partido, ante la posibilidad de contar con Raphinha como delantero puro o de devolverlo al extremo izquierdo.

La alineación del Barcelona ante el Athletic Bilbao fue la siguiente:

Portería: Joan García.

Línea defensiva: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Centro del campo: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha.

Línea de ataque: Anthony Gordon.

En el banquillo: Eder, Szczesny, Cancelo, Baldé, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Koundé, Bryan Fariñas, además del talentoso egipcio Hamza Abdelkarim.

Por su parte, la alineación del Bilbao fue la siguiente:

