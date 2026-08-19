La situación de Hamza Abdelkarim: dos marroquíes en el once previsto para el partido entre el Al Ahly y el Barcelona

Los aficionados al fútbol esperan con expectación el esperado enfrentamiento entre el Ahly y el Barcelona, esta tarde del miércoles, en el Trofeo Joan Gamper, con un interés especial en la situación del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que se enfrenta a su antiguo club en su primera aparición ante la afición del Barcelona en el Camp Nou.

El diario catalán "Sport" reveló la alineación prevista de ambos equipos, en la que Hamza Abdelkarim no figura en el once titular del Barça y su nombre aparece en el banquillo.

Esto ocurre a pesar del brillante rendimiento del delantero egipcio durante la pretemporada, después de marcar 3 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del Barcelona durante los preparativos, ante la ausencia de un delantero nato clásico en los planes del entrenador Hansi Flick hasta el momento.

"Sport" considera que Flick todavía busca la solución más adecuada para ocupar la posición de delantero "9" antes del duelo ante el Elche en la primera jornada de LaLiga, después de haber utilizado a Raphinha en esa posición durante el último amistoso frente al Basilea.

Por su parte, el diario español pronosticó que los marroquíes Achraf Bencharki y Sofiane Bendebka liderarán el ataque del Ahly, junto al argelino Mohamed Bakar, y que el egipcio Imam Ashour se sentará en el banquillo.

Alineación prevista del Barcelona para el partido ante el Ahly

Portería: Joan García.

Defensa: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Centro del campo: Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

En el banquillo del Barcelona se sentarán Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ebrima, Gordon, Bessio y Hamza Abdelkarim.

Alineación prevista del Ahly para el partido ante el Barcelona

Portería: Mostafa Shobeir.

Defensa: Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Centro del campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Ataque: Mohamed Bakar, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

Hamza Abdelkarim ante su antiguo club

El encuentro tiene una importancia especial para Hamza Abdelkarim, que se enfrentará al Ahly por primera vez desde su traspaso al Barcelona, después de haberse formado en las filas del club rojo antes de vivir su experiencia en el fútbol europeo.

Según "Sport", el delantero egipcio intenta aprovechar la oportunidad que se le presenta debido a la ausencia de un delantero nato titular en la plantilla del Barcelona hasta el momento, lo que podría concederle un papel durante el partido, a pesar de no entrar en el once titular previsto.

El partido entre el Ahly y el Barcelona se disputará a las 21:00 hora de El Cairo en el estadio Spotify Camp Nou, dentro del Trofeo Joan Gamper.