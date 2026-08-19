Los aficionados al fútbol esperan con expectación el duelo entre el Al Ahly y el Barcelona, esta noche del miércoles, en el Trofeo Joan Gamper, con especial interés en la situación del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que se enfrentará a su antiguo club en su primera aparición ante la afición del Barcelona en el estadio Camp Nou.

El diario catalán "Sport" reveló las alineaciones previstas de ambos equipos, en las que Hamza Abdelkarim no figura en el once titular del Barça y su nombre aparece en el banquillo.

Esto ocurre a pesar del gran nivel del delantero egipcio durante la pretemporada, después de marcar 3 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del Barcelona durante los preparativos, en medio de la ausencia de un delantero puro tradicional en los planes del entrenador Hansi Flick hasta el momento.

"Sport" considera que Flick todavía busca la solución más adecuada para ocupar el puesto de delantero "9" antes del duelo ante el Elche en la primera jornada de LaLiga, después de haber colocado a Raphinha en esa posición durante el último partido amistoso frente al Basilea.

El diario español pronosticó, por su parte, que los marroquíes Achraf Bencharki y Sofiane Bendebka liderarán el ataque del Al Ahly, junto al argelino Mouncef Bakrar, y que el egipcio Emam Ashour se sentará en el banquillo.

Alineación prevista del Barcelona para el partido ante el Al Ahly

Portería: Joan García.

Defensa: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Baldé.

Centro del campo: Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

En el banquillo del Barcelona se sentarán Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ebrima, Jordán, Bessio y Hamza Abdelkarim.

Alineación prevista del Al Ahly para el partido ante el Barcelona

Portería: Mostafa Shobeir.

Defensa: Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Centro del campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Ataque: Mouncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

El banquillo del Al Ahly lo componen: Mohamed El Shenawy, Emam Ashour, Reda, Hamza Abdelkarim, Ahmed, Salah, Zizo y Afsha.

Hamza Abdelkarim ante su antiguo club

El encuentro tiene una importancia especial para Hamza Abdelkarim, que se enfrentará al Al Ahly por primera vez desde su traspaso al Barcelona, después de haberse formado en las filas del club rojo antes de vivir su experiencia en el fútbol europeo.

Según "Sport", el delantero egipcio intenta aprovechar la oportunidad que se le presenta debido a la ausencia de un delantero puro titular en la plantilla del Barcelona hasta el momento, lo que podría darle un papel durante el partido, a pesar de no entrar en el once titular previsto.

El partido entre el Al Ahly y el Barcelona se disputará a las 21:00 hora de El Cairo en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco del Trofeo Joan Gamper.