La situación de España y Portugal amenaza el Mundial 2030: ¿qué pasa con Marruecos?

La Copa del Mundo 2030, cuya celebración está prevista en España, Portugal y Marruecos, ha entrado en el terreno de la incertidumbre, después de que se agravara la crisis entre la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Unión Europea de Fútbol (UEFA) a raíz del proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear una nueva sociedad comercial y permitir la venta de una parte de ella a inversores del sector privado.

El proyecto se enfrenta a una oposición creciente por parte de varias confederaciones continentales, en medio de advertencias de que la insistencia de la FIFA en seguir adelante podría amenazar el futuro de la Copa del Mundo, tanto a nivel de la participación de las selecciones como incluso de la organización del torneo.

La FIFA pretende gestionar los derechos comerciales de sus competiciones, encabezadas por la Copa del Mundo, a través de una filial denominada FIFA Forward Enterprise, cuyo valor se estima en unos 20.000 millones de dólares, con un plan para vender el 20% de sus acciones con el objetivo de recaudar cerca de 4.200 millones de dólares, según las cifras en las que se basa la Federación Internacional.

En virtud de este proyecto, la financiación destinada a cada federación nacional aumentará de 8 millones de dólares durante el ciclo 2023-2026 a 20 millones de dólares en el ciclo 2027-2030, y cada federación podrá además obtener 20 millones de dólares adicionales a través del programa FIFA Fast Forward, destinado a proyectos estratégicos.

Sin embargo, los aspectos económicos no han logrado apaciguar las objeciones, ya que varios estamentos futbolísticos consideran que el proyecto va más allá del mero aumento de los ingresos y afecta al futuro de la gestión del juego y de sus competiciones.

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La UEFA mantiene su rechazo

La Unión Europea de Fútbol había fijado una postura tajante, confirmando su rechazo total a la propuesta, con el respaldo de las 55 federaciones nacionales que la integran.

El comunicado de la UEFA señaló: «Ninguna selección nacional perteneciente a la UEFA participará en ningún torneo organizado por la FIFA mientras se mantenga esta propuesta».

Esta postura abre la puerta a una crisis sin precedentes, ya que la persistencia del desacuerdo sin alcanzar un arreglo podría amenazar la celebración de la Copa del Mundo en su formato actual, ante la imposibilidad de concebir un torneo sin las selecciones europeas, que representan una parte esencial de la competición tanto a nivel deportivo como comercial.

¿Qué significa esto para el Mundial 2030?

Aunque la próxima Copa del Mundo no se disputará antes de 2030, la crisis actual somete al torneo a presiones tempranas.

Según un informe del diario español «El Español», dado que España y Portugal pertenecen a la UEFA, su compromiso con la postura de la Unión Europea significa, en caso de que la crisis persista, no participar en las competiciones de la FIFA, algo que también repercute en la organización de la Copa del Mundo.

Y si el proyecto sigue adelante y obtiene la aprobación de la mayoría de las federaciones miembros de la FIFA, la organización del torneo tal como está previsto podría quedar en entredicho, especialmente ante la dificultad de imaginar una Copa del Mundo en ausencia de las selecciones de Europa, lo que afectaría directamente al valor deportivo y comercial del torneo.

Marruecos, en una posición distinta

El panorama se complica aún más por Marruecos, el tercer socio en la organización del Mundial 2030, que no pertenece a la Unión Europea, sino a la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

A diferencia de la postura de la UEFA, la CAF no ha anunciado un rechazo explícito al proyecto, sino que ha confirmado que celebrará una reunión interna durante la próxima semana para estudiar la iniciativa FIFA Forward Enterprise y evaluarla antes de adoptar una posición oficial.

Esto significa que Marruecos podría encontrarse en una situación distinta a la de España y Portugal, si la Confederación Africana acaba respaldando el proyecto o no oponiéndose a él, lo que podría añadir nuevas complicaciones al expediente de la organización del torneo, especialmente ante la continuidad de la polémica en torno a algunos de los estadios sede, así como sobre la identidad del país que albergará el partido de la final.