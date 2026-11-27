Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Harry Kane estará varios meses de baja en el Bayern. ¿Llegará un sustituto en invierno? ¡Es hora de repasar algunos nombres!

Un futbolista recién coronado con el Balón de Oro nunca puede ser sustituido sin más. Si no, no sería el mejor del mundo. Pero el problema del Bayern no es que el sustituto de Harry Kane sea claramente peor que él, como sucedió, por ejemplo, la temporada pasada con Nicolas Jackson, que al menos marcó once goles para el equipo muniqués. El problema es que, sencillamente, no hay un sustituto propiamente dicho.

Tras el final de la cesión de Jackson en verano se debatió la posibilidad de fichar a un nuevo suplente. Finalmente, la directiva decidió no hacerlo y confió en poder probar, llegado el caso, con los polivalentes Serge Gnabry e Ismael Saibari. Ahora, sin embargo, Kane estará de baja hasta marzo por una rotura de la sindesmosis y las soluciones de emergencia, Gnabry y Saibari, tampoco están disponibles.

Gnabry, con una lesión en el muslo, podría regresar al inicio de la segunda vuelta, a principios de enero. A Saibari, que sufre una rotura de la sindesmosis, se le espera en febrero. Como ocurre con Kane, lógicamente no está claro cuánto tardarán en poder competir a pleno rendimiento y recuperar su mejor nivel tras volver. Contra el 1. FC Colonia y el Lille, el entrenador Vincent Kompany probó en ataque a Lennart Karl, Tom Bischof y Konrad Laimer, sin demasiado éxito. El prometedor Bastian Assomo, de 16 años, todavía no tiene ningún papel en el primer equipo, pese a su buena pretemporada y su impresionante racha goleadora . No está claro por qué.

Anuncios Anuncios

Para no poner seriamente en peligro sus objetivos de la temporada, el Bayern debería fichar a un sustituto de Kane en el mercado de invierno. El director deportivo Max Eberl y el responsable de fichajes Christoph Freund aún no quieren confirmar que estén estudiando esa posibilidad. Pero seguramente ya estén analizando el mercado. Nosotros vamos a hacer lo mismo.

Related Topics

Próximos partidos HSV Bundesliga 09:30 FCB Ver

Bayern: ¿qué jugadores sin equipo están disponibles?

La opción más sencilla sería, por supuesto, fichar a un jugador sin equipo. La ventaja: no habría que pagar traspaso y podría jugar inmediatamente, al menos en las competiciones nacionales, sin esperar a que se abra el mercado en enero. El inconveniente: lleva semanas sin entrenarse con un equipo y quizá no esté en plena forma. Aun así, hay opciones interesantes.

Por ejemplo, Karim Benzema, elegido mejor jugador del mundo en 2022. El francés, de 38 años, no tiene club desde que dejó el Al-Hilal en verano, aunque hasta entonces cobraba salarios saudíes. También están sin equipo Mauro Icardi (33 años, anteriormente en el Galatasaray de Estambul) y Anthony Martial (30 años, anteriormente en el CF Monterrey), a quien durante su etapa en el Manchester United ya se relacionó con un posible fichaje por el Bayern.

Anuncios

A finales de diciembre también termina el contrato de un viejo conocido: Eric Maxim Choupo-Moting. El delantero, que ya tiene 37 años, jugó en el Bayern entre 2020 y 2024. Al principio cumplió perfectamente como suplente de Robert Lewandowski, pero los problemas físicos le lastraron tras una costosa renovación de contrato . Esta temporada ha marcado cinco goles para el RB New York en 23 apariciones, la mayoría de pocos minutos. Según Sky , el nombre de Choupo-Moting ya se ha debatido internamente en el Bayern .

IMAGO

Bayern: ¿Tresoldi o Ebnoutalib como fichajes de futuro?

También cabe la posibilidad de fichar a un delantero con más proyección. Alguien que no solo ayude como sustituto inmediato, sino que pueda ocupar el lugar de Kane a medio plazo e incluso prepararse para sucederle a largo plazo. La opción ideal sería Nicolo Tresoldi. El jugador de 22 años marca goles sin parar en el Club Brujas y está considerado la mayor promesa para la delantera de dos países, Alemania e Italia .

Anuncios

Pero, tras el regreso de Kane, Tresoldi pasaría inevitablemente mucho tiempo en el banquillo del Bayern, al menos al principio. Cabe preguntarse si estaría dispuesto a aceptarlo. Tiene contrato con el Brujas hasta 2029 y su traspaso probablemente costaría al menos 40 millones de euros. Hay un factor delicado: Tresoldi está representado por la agencia 11WINS, que también se ocupa, entre otros, de los intereses de Jamal Musiala. La relación entre el Bayern y 11WINS está deteriorada por las conversaciones actuales sobre Musiala , aunque un comunicado publicado el miércoles habla de un «intercambio constructivo».

El delantero internacional Younes Ebnoutalib encaja en la misma categoría de posible fichaje que Tresoldi. Esta temporada, el jugador de 23 años ya ha marcado ocho goles en doce partidos oficiales con el Eintracht de Fráncfort, con el que tiene contrato hasta 2031. Ebnoutalib lleva tiempo sonando para el Borussia Dortmund, sobre todo porque el director deportivo del BVB, Ole Book, lo conoce de la etapa que ambos compartieron en el SV Elversberg. Según Sport Bild, el Bayern también se ha sumado a la puja . Se habla de un posible traspaso de entre 30 y 40 millones de euros.

Anuncios

Por su parte, Nick Woltemade, a quien el Bayern intentó fichar con insistencia en el verano de 2025, no es una opción. El jugador de 24 años milita actualmente en la Juventus de Turín, cedido por el Newcastle United, y ha mejorado últimamente tras un comienzo difícil. Pero Woltemade también jugó para el Newcastle al inicio de la temporada, por lo que no podría disputar partidos con el Bayern esta campaña y queda descartado para el mercado de invierno.

IMAGO

¿Qué otros delanteros suenan para el Bayern?

Distinto es el caso de Sasa Kalajdzic (29 años). El espigado delantero de dos metros ya fue candidato a fichar por el Bayern tras su gran etapa en el VfB Stuttgart, pero en 2022 se marchó al Wolverhampton Wanderers. Después de una trágica sucesión de lesiones, Kalajdzic ha recuperado su mejor juego recientemente en el LASK de su Austria natal. El analista de Sky, Dietmar Hamann, especuló hace poco con la posibilidad de que el interés del Bayern se hubiera reavivado . «Por supuesto, me halaga», respondió Kalajdzic. «Pero no me interesa».

Anuncios

En los últimos días, diversos expertos y portales de fichajes, más o menos fiables, han relacionado a muchos otros delanteros con el Bayern.

Por ejemplo, Folarin Balogun (25 años): se hizo famoso durante el Mundial por la sanción que se le retiró tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump y actualmente es solo un revulsivo en el AS Mónaco. Gabriel Jesus (29 años) tampoco tiene un puesto de titular en el Barcelona. ¿Y qué tal el regreso de Joshua Zirkzee (25 años)? En su día dio el salto al primer equipo del Bayern, pero atraviesa dificultades en el Manchester United desde 2024.

Anuncios

Todos tienen potencial, pero ahora mismo están lejos de su mejor nivel. Distinto es el caso de Amine Gouiri (26 años). El internacional argelino está firmando una gran temporada con el Olympique de Marsella y podría jugar tanto de delantero centro como por la banda izquierda.