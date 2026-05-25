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FBL-MLS-INTER MIAMI-PHILADELPHIAAFP
Sydney Jordan

Traducido por

La sexta participación de Lionel Messi en un Mundial podría estar en peligro tras su triste salida

L. Messi
Inter Miami CF vs Philadelphia Union
Inter Miami CF
Philadelphia Union
Major League Soccer
World Cup

Drama para Argentina: Lionel Messi se lesionó durante el partido contra el Philadelphia Union (6-4). A un cuarto de hora del final, el argentino tuvo que abandonar el terreno de juego. Y eso con el Mundial a la vuelta de la esquina.

El encuentro de la MLS fue el último antes del parón mundialista en Canadá, México y Estados Unidos. En un duelo espectacular, Inter Miami perdía 0-2 a los diez minutos, pero reaccionó rápido: Messi centró y Germán Berterame anotó el 1-2. 

Bruno Damiani devolvió la ventaja a Filadelfia con el 1-3, pero Luis Suárez respondió al instante con el 2-3. Antes del descanso, Messi dio su segunda asistencia a Berterame y el partido quedó 3-3. 

Suárez aprovechó el caos y marcó el 4-3. Poco después, tras la revisión del VAR, Milan Iloski anotó de penalti el 4-4. 

A los 70 minutos, Messi se agarró el isquiotibial y pidió el cambio; se marchó al vestuario visiblemente afectado. Aún se desconoce la gravedad de la lesión. 

A diez del final, Suárez completó su hat-trick y el Inter de Miami parecía encaminarse hacia la victoria. Finalmente, Rodrigo De Paul fijó el 6-4 definitivo. 

En 22 días arranca el Mundial para Argentina y aún se desconoce si el descanso de Messi fue preventivo o por lesión. Ojalá él y Cristiano Ronaldo puedan jugar su sexto torneo.

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