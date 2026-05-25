La sexta participación de Lionel Messi en un Mundial podría estar en peligro tras su triste salida

Drama para Argentina: Lionel Messi se lesionó durante el partido contra el Philadelphia Union (6-4). A un cuarto de hora del final, el argentino tuvo que abandonar el terreno de juego. Y eso con el Mundial a la vuelta de la esquina.

El encuentro de la MLS fue el último antes del parón mundialista en Canadá, México y Estados Unidos. En un duelo espectacular, Inter Miami perdía 0-2 a los diez minutos, pero reaccionó rápido: Messi centró y Germán Berterame anotó el 1-2.

Bruno Damiani devolvió la ventaja a Filadelfia con el 1-3, pero Luis Suárez respondió al instante con el 2-3. Antes del descanso, Messi dio su segunda asistencia a Berterame y el partido quedó 3-3.

Suárez aprovechó el caos y marcó el 4-3. Poco después, tras la revisión del VAR, Milan Iloski anotó de penalti el 4-4.

A los 70 minutos, Messi se agarró el isquiotibial y pidió el cambio; se marchó al vestuario visiblemente afectado. Aún se desconoce la gravedad de la lesión.

A diez del final, Suárez completó su hat-trick y el Inter de Miami parecía encaminarse hacia la victoria. Finalmente, Rodrigo De Paul fijó el 6-4 definitivo.

En 22 días arranca el Mundial para Argentina y aún se desconoce si el descanso de Messi fue preventivo o por lesión. Ojalá él y Cristiano Ronaldo puedan jugar su sexto torneo.