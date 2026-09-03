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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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La Serie A sigue con cero penaltis: para las casas de apuestas (a 2,85), en la tercera jornada se encamina hacia el primer penalti

Cero penaltis en las dos primeras jornadas, algo que no ocurría desde hace 41 años y que, por tanto, no se había visto nunca desde que el campeonato pasó a tener 20 equipos. Ahora crece la expectación de cara a la tercera jornada, para entender si esta curiosa (e histórica) estadística seguirá aumentando o si la racha de jornadas sin penaltis se romperá. Según los analistas de apuestas de Better Snai, la posibilidad de que haya un penalti en uno de los partidos del fin de semana, que incluye, entre otros, hasta tres grandes duelos (Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan), se paga entre 2,85 y 3,25.


Eso sí, en las dos primeras jornadas no han faltado un par de episodios que han dado que hablar, pero es fruto de la nueva línea arbitral, que también influye en el número de revisiones a pie de campoque también siguen en cero. La primera llamada al monitor del árbitro cotiza a 4,00 en la tercera jornada, mientras que la combinación revisión-penalti está en la pizarra a 5 veces lo apostado.

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