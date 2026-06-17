La sequía más larga... Ronaldo no encuentra el camino hacia la portería en las grandes competiciones

Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026.

Es el cuarto tropiezo en sus últimos cinco estrenos mundialistas: solo vencieron a Ghana 3-2 en 2022, con tres empates y una derrota.









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Además, el encuentro prolongó la sequía goleadora de Cristiano Ronaldo, quien no marca con Portugal desde hace diez partidos en Mundiales y Eurocopas.

Es su peor racha sin marcar con los “Marineros” en grandes torneos, según la red francesa «stats foot».

Portugal, vigente campeón de la Liga de Naciones, integra el Grupo 11 del Mundial 2026 con Uzbekistán, Colombia y la República Democrática del Congo.



