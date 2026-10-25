«¡La semana que viene nos enfrentamos al Bayern!»: Nico Schlotterbeck lanza una advertencia antes del Der Klassiker

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El defensa del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck elogió la solidez defensiva del BVB después de que el equipo dejara su portería a cero por quinta vez en siete partidos de la Bundesliga, esta vez ante el Eintracht Frankfurt. El internacional alemán aseguró que el Dortmund progresa rápidamente antes de enfrentarse al Bayern de Múnich.

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Schlotterbeck lidera la defensa del BVB en una victoria sin encajar goles

Nico Schlotterbeck firmó una actuación defensiva sobresaliente en la victoria por 1-0 del Borussia Dortmund ante el Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park. Junto a Waldemar Anton, Ramy Bensebaini y Ryerson, Schlotterbeck impidió que el Frankfurt efectuara un solo disparo en la segunda parte.

La victoria supuso la quinta portería a cero del BVB en siete partidos de Bundesliga esta temporada.

El resultado situó al Dortmund en el primer puesto de la Bundesliga.

El defensa elogia la compenetración de la zaga y el talento de Beier

En declaraciones a Sky, Schlotterbeck se mostró orgulloso del dominio defensivo del equipo en la segunda parte. «Fue muy divertido. Les concedimos algunas ocasiones en la primera parte y ninguna en absoluto en la segunda», afirmó Schlotterbeck.

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«Ya hemos dejado la portería a cero en cinco de siete partidos... Los cuatro de atrás nos compenetramos muy bien».

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«Maxi demostró su calidad. Ese disparo al palo largo es su especialidad. Noah [Atubolu] había hecho grandes paradas... pero no pudo detener ese», añadió Schlotterbeck.

Schlotterbeck pone el foco en el partido de Copa ante el Bremen y el duelo contra el Bayern

Schlotterbeck subrayó que, aunque el equipo sigue mejorando, tiene grandes aspiraciones tanto en la Copa como en la Liga. «Aún no somos perfectos, pero estamos progresando como equipo», señaló el central.

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«La semana que viene iremos a enfrentarnos al Bayern. Queremos hacer un buen partido allí».

«Antes nos enfrentamos al Bremen... El camino más corto para ganar un título es la Copa nacional», recordó a sus compañeros.

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La defensa del Dortmund afronta sus pruebas más exigentes

Con cinco porterías a cero en siete partidos, la solidez defensiva del Dortmund se pondrá a prueba durante una semana decisiva.

El BVB recibirá al Werder Bremen en la Copa de Alemania antes de viajar al Allianz Arena para enfrentarse al Bayern de Múnich.

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Schlotterbeck seguirá siendo una pieza clave en el planteamiento defensivo de Kovac.