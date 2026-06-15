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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La selección verde vuelve a enfrentarse a Uruguay... Desde el triplete de 2002 hasta la revancha de 2026

Arabia Saudí
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Arabia Saudí vs Uruguay
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Un nuevo enfrentamiento para la selección saudí en el Mundial

Arabia Saudí se mide de nuevo a Uruguay en la fase final del Mundial 2026. En juego hay más que tres puntos: es el reencuentro con una rivalidad breve pero intensa, marcada por una victoria saudí, un empate y una derrota en la Copa del Mundo que aún se recuerda.

Todo empezó en 2002, cuando se midieron en un amistoso de ida y vuelta: Arabia Saudí ganó 3-2 con tantos de Sami Al-Jaber, Marzouq Al-Otaibi y Talal Al-Mashal, mientras que Darío Silva y Richard Morales marcaron para Uruguay.

Aquella noche quedó claro que Arabia Saudí podía plantar cara a una escuela basada en la fuerza y la solidez defensiva.

En 2014, en otro amistoso, el duelo terminó 1-1: Naif Hazazi abrió el marcador y Luis Suárez igualó. 

El encuentro mostró la madurez táctica de Arabia Saudí, que ya no buscaba solo sorprender, sino imponer su estilo ante una estrella como Luis Suárez.

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Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
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Uruguay
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En el Mundial de Rusia 2018 se vieron las caras en la fase de grupos: un solitario gol de Suárez dio el triunfo a Uruguay. 

Ese tanto clasificó a la «Celeste» y complicó a Arabia Saudí, eliminada pese a mejorar después.

Ocho años después, en Estados Unidos 2026, el contexto es otro: Arabia Saudí llega con una generación respaldada por un gran proyecto, jugadores en ligas europeas y la experiencia de haber enfrentado a Argentina y México en la última edición.

Uruguay, en cambio, mantiene su carácter combativo con una generación joven que quiere dejar huella más allá de Suárez y Cavani.

El duelo no es solo una repetición de resultados pasados (victoria saudí, empate, victoria uruguaya), sino una prueba de la evolución del fútbol saudí y de su capacidad para convertir recuerdos en motivación, no en complejo.

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