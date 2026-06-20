Los internacionales turcos se han disculpado ante el pueblo tras la dolorosa eliminación del Mundial. La derrota 0-1 ante Paraguay acabó con el sueño de la selección de Vincenzo Montella.

El encuentro ante Paraguay recordó al debut contra Australia (2-0), con el rival replegado atrás y pocos espacios pese a la creatividad de Arda Güler y Kenan Yildiz.

«No lo hemos conseguido, hemos fallado», reconoció un decepcionado Güler. «Haré todo lo posible por olvidar este torneo durante toda mi carrera en la selección. Estamos muy tristes, nos da vergüenza. Pedimos disculpas a todos nuestros seguidores. Haremos todo lo posible por mejorar en futuros torneos».

Tras el partido, en Turquía se criticó especialmente al seleccionador, Montella. Sin embargo, la selección turca no quiere saber nada de eso. «No tiene sentido culpar a nadie. Todos somos culpables», afirmó Merih Demiral. «Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todo nuestro pueblo. Lamentamos enormemente haberles entristecido. Mis disculpas a todos los turcos».

Hakan Çalhanoglu admite: «Disparamos, pero el balón no entró. Ellos tuvieron una ocasión y la aprovecharon. Hemos aprendido, y podemos estar orgullosos de lo logrado. Aún nos esperan otros torneos».

Kerem Aktürkoglu prefiere felicitar al grupo, incluido Montella. «Nosotros devolvimos el Mundial tras 24 años y nuestro entrenador fue clave. Sabíamos las expectativas, pero no estuvimos a la altura. Las críticas son justas. Debimos terminar primeros del grupo. Estoy orgulloso del esfuerzo de mis compañeros».

El portero Ugurcan Çakir, como el resto, pide disculpas y no culpa a nadie: «Queríamos que el país se sintiera orgulloso, pero no lo logramos. Las expectativas eran muy altas y no las cumplimos. Lo sentimos por los espectadores; luchamos duro, pero no alcanzó».