La selección juvenil de España es campeona de Europa tras vencer a Alemania

La selección española sub-19 recuperó el título europeo al vencer 2-0 a Alemania en la final.

En este clásico, la selección de «La Roja», dirigida por Paco Gayardo, dominó. Hugo López, delantero del Villarreal, abrió el marcador justo antes del descanso tras un rebote en el poste. Al inicio de la segunda parte, Mario Rivas, del Real Madrid, sentenció con un potente cabezazo a la salida de una falta lanzada por Yáñez.

España dominó la primera parte gracias a la actuación de Xavi Espart, el mejor jugador del torneo y exjugador de La Masía, junto a Thiago Pitarch y Kim Junent. Alemania se defendió con orden y buscó contraatacar con su goleador Otto Stang, del Hamburgo, pero la zaga de Cuenca y Rivas lo neutralizó.

En la segunda parte Alemania presionó más tras el segundo gol. Fields, joven promesa del Hoffenheim, casi recortó distancias con un disparo raso que el portero Manu González detuvo sobre la línea. antes de frustrar los intentos de Kolbrith en los últimos minutos, manteniendo su portería a cero y llevando a su equipo a la victoria.

Este título prolonga la racha de éxitos de las selecciones españolas: la absoluta busca su segunda estrella y la sub-19 mantiene su dominio tras seguir los pasos del equipo de David Aznar.